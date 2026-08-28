Briosa remontada de Praggna: vence a Caruana en GCT

En remontada espectacular, bríosa, el gran maestro indio, Praggnanandhaa, tras perder 1 ½ - ½ las partidas de ajedrez clásico, con puntaje de 9-3, derrotó al GM estadounidense Fabiano Caruana, quien luchaba por conquistar por segunda ocasión consecutiva la corona del Gran Chess Tour, por 15 -13, al dominar la fase de ajedrez rápido y blitz y se llevó un premio de 20,000 dólares.

Pragnanandhaa, de 21 años de edad, originario de Chennai, Tamil, India, la misma población en la que nacieron el ex campeón mundial Viswanathan Anand y el actual monarca Gukesh, Dommaraju, le encajó dos derrotas a Caruana en ajedrez rápido y concluyó 2-2 (1/2, 0-1, 1-0, ½) en blitz, para asegurar el primer sitio.

En duelo por el tercer lugar ocurrió algo semejante. El alemán Vincent Keymer tomó ventaja en clásico de 8-6 tras repartir victorias 1-1 y dominar el tie break de ajedrez. Ayer de nueve igualaron 1-1 en ajedrez rápido sólo que Caruana triunfó en los cuatro juegos de blitz para terminar con puntuación de 18-12.

Los tres primeros lugar Praggna, con premio de 200,000 dls, Caruana con 125,00o y Wesley So con 75, 000 califican para la fase del Grand Chess Tour de 2027. El alemán Keymer por la cuarta posición recibió un estímulo económico de 50,000 dólares.

Recordemos que Praggna perdió el primer juego tras un error al mover 28. … Te8-c8? Y en el segundo tuvo oportunidades de ganar en un final de R, T, A, de diferente color y 3 peones contra R, T, A y 2 peones en combate que se extendió por 5 horas y media. En este Caruana empleó la conocida línea Italiana variante de Polerio con la ofensiva inicial del AR y el caballo con su salto a g5 atacan la casilla f7, que aparece con mucha frecuencia en las partidas de Club.

El juego rápido y blitz representa una situación difícil de Caruana. Cuando disputó el Campeonato mundial a Magnus Carlsen tras 12-12 en ajedrez clásico, perdió los dos juegos de ajedrez rápido en el tie break. Ahí reside su talón de Aquiles dicho en forma relativa pues su Elo es de 2,701 puntos.

La fase final comprendió dos partidas de ajedrez clásico, ritmo de 90x40, +30´y 30” de añadido con puntuación de 6-3-0, triunfo, tablas y empate; dos de ajedrez rápido, 25 minutos con adicional de 10 segundos puntaje de 4-2-0 y Blitz de 5 minutos, con incremento de 2 segundos y calificación de 2-1-0.

Praggna con blancas ganó el primer juego de rápido, un gambito de dama, defensa Ragozin que derivó a un final de dos torres y peones con uno de ellos en la séptimo. Y en el segundo se impuso con las negras al refutar una Siciliana en la línea de Rossolimo en un final de Torre, dos piezas menores y cuatro peones en la que Praggna amenazó capturar y desequilibrar el combate el peón blanco de b3.

Los cuatro protagonistas asistirán al Torneo Piloto inaugural del Campeonato Mundial Total, con un formato semejante, a celebrarse del 10 al 21 de noviembre en Budapest con Carlsen y las principales luminarias de la elite.

Blancas: Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,701.

Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,701. Gde, Ragozin, D38. R-2, Grand Chess Tour, Saint Louis, 27–08-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ab4 5.Dd3 c5 6.cxd5 exd5 7.dxc5 0–0 8.Ag5 Cbd7 9.e3 Cxc5 10.Dd4 Da5 11.Axf6 gxf6 12.Ad3 Axc3+ 13.bxc3 Cxd3+ 14.Dxd3 b6 15.Dd4 Aa6 16.Db4 Dc5 17.Cd4 Ad3 18.Rd2 Ag6 19.h4 h6 20.h5 Ah7 21.Ce2 Tfe8 22.Th4 Te5 23.a4 a5 24.Df4 Rg7 25.Dd4 Tg5 26.g3 Af5 27.Tf4 Dxd4+ 28.Cxd4 Ad7 29.Th4 Te5 30.Ce2 Rf8 31.Td4 Ac6 32.g4 Ad7 33.Tb1 Tb8 34.Cg3 Tg5 35.f3 Ae6 36.e4 Rg7 37.Cf5+ Rh7 38.exd5 Axf5 39.gxf5 Txh5 40.d6 Rg7 41.d7 Td8 42.Txb6 Rf8 43.Tb5 Re7 44.Tbd5 Th2+ 45.Rd3 Th1 46.Rc4 Tc1 47.Te4+ Rf8 48.Td3 1–0.

Blancas: Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2701.

Negras: Praggnandhaa, R, India, 2026.

Siciliana, V. Rossolimo, B30.

R-2, GCF, rápido, Saint Louis, 27–08-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 e6 4.0–0 Cge7 5.c3 a6 6.Aa4 b5 7.Ac2 Ab7 8.Te1 Tc8 9.a4 Cg6 10.axb5 axb5 11.Ca3 Ta8 12.Tb1 b4 13.Cc4 Aa6 14.d3 Ae7 15.Ce3 0–0 16.Ta1 Dc7 17.Ad2 Ab5 18.Txa8 Txa8 19.Db1 Tb8 20.cxb4 cxb4 21.Ab3 Ca5 22.Ac4 Ac6 23.b3 Cxc4 24.dxc4 Db7 25.Cf1 d5 26.cxd5 exd5 27.e5 d4 28.Dd3 Axf3 29.Dxf3 Dxf3 30.gxf3 Ch4 31.Td1 Ta8 32.Af4 g5 33.Ag3 Cf5 34.f4 g4 35.h3 gxh3 36.Rh2 Tc8 37.Rxh3 h5 38.Rg2 Tc3 39.Tb1 h4 40.Ah2 h3+ 41.Rh1 Ch4 42.Cd2 Td3 43.Tb2 Rg7 44.Ag3 Rg6 45.Ta2 Rf5 46.Rh2 Txd2 47.Ta7 Cg6 48.Rxh3 Td3 0–1.