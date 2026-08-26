Brillante partida de Jaime Santos Latasa en el C. Nacional de España

Los grandes maestros sudamericanos el argentino Alan Pichot (2,562) y el venezolano Eduardo Iturrizaga Bonelli (2,582) en el liderazgo del C. Nacional de España en la octava ronda, con 6 ½ puntos en un puñado de lances mientras el GM Jaime Santos Latasa, con las piezas negras, creaba una elegante y magistral partida ante Adrian Suárez con un doble sacrificio posicional de lo más espectacular. Pichot e Iturrizaga comparten el liderazgo con 6 ½ puntos, en el que participan 136 jugadores en el hotel Aníbal de Linares, con 136 jugadores.

Clasificación a la Ronda 8: 1) Alan Pichot 6 ½; 2) Eduardo Iturrizaga Bonelli 6 ½; 3) Alex villa Tornero, 6 ½; 4) Daniel Yuffa, 6; 5) David Antón Guijarro 6; 6) Daniel García 6; 7) Juan Plazuelo 6; 8) Jaime Santo Latasa, 6; 9) Bernardo César 6; 10) Alejandro Domínguez 5 ½; 19) Marta García 5 ½.

Emparejamiento R-9, última: 1) Pichot vs Villa Tornero; 2) Santos Latasa vs Antón Guijarro; 3) Yuffa vs García Ramos; 4) Plazuelos vs. Manuel Pérez Candelario; 5) Josep Lópe vs., Marc Carbonell; 6) Pau Marin vs. Gerard Ayats.

Blancas: Adrian Suárez Uriel, España, 2,392.

Negras: Jaime Santos Latasa, España, 2,620.

GdeD, declinado, D36.

R-8, C. Nacional de España, Linares, 24–08-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Ag5 Ae7 6.e3 c6 Una posición de lo más estudiada, al revés y al derecho. La estructura de peones se denomina Carlsbad y en el pasado cercano dio pauta al famoso ataque de las Minorías que consiste en llevar un peón blanco a b5 con la idea de debilitar la edificación negra. Se suma a la idea estratégica la idea de controlar la columna c con las piezas pesadas, Tc1. Los movimientos más frecuentes de las blancas son Dc2 o bien Ad3. El lector aficionado no debe perder de vista los puestos de avanzada o cabezas de playa de las blancas en c5 y e5 y de las negras en c4 y e4, casillas ideales, objetivos, como parte estratégica y táctica. 7.Dc2 Cbd7 8.Ad3 0–0 Con la jugada anterior de las negras han previsto la perspectiva de que el primer jugador intercambie Axf6. 9.Cf3 Te8 10.0–0 g6 11.Af4 Cambio de planes. Otras jugadas naturales son Tfc1 o bien Tb1 con el propósito de la ofensiva minoritaria. 11...Cb6 12.h3 El despeje del peón reserva una casilla para el A y conservar la pareja y evita además Ag4. 12...Ch5 13.Ah2 Cg7 14.g4 Es lance no es muy adecuado, abre la coraza del rey y debilita tanta h2 como h3. 14...Ad6 15.Ce5?! Preferible el intercambio de alfiles que este lance. 15...f6 16.Cf3 Un tiempo perdido de las blancas. 16...Axh2+ 17.Rxh2 Dd6+ El lance 15 motivó el desarrollo activo de la Dama negra. 18.Rh1 Ae6 19.Ce2 Era posible: [19.Tg1 Te7 20.Cd2 Tf8 21.Tae1 f5 22.f4=] 19...Cd7 20.Tac1= Af7 21.Cf4 Ce5 22.Ae2 En forma precautoria las blancas ante un adversario más fuerte declinan aceptar el sacrificio por el poder de los peones centrales que fomarían las negras. Conocen la profundidad de los ajedrecistas con Elo superior a los 2,600 puntos. [22.dxe5 fxe5 23.Ch5 Cxh5 24.gxh5 e4 25.Tg1 exd3 26.Dxd3=] 22...Cxf3=+. Las negras toman la iniciativa. Con las acciones en territorio de las blancas el segundo jugador logra una brizna de ventaja. 23.Axf3 g5 24.Cd3 Ag6 25.Dd2 Tal vez se podía intentar b4 seguido de a4 y b5. 25...Te7 26.Ag2? Las blancas han perdido la brújula. No perciben el rompimiento del experimentado en h5 Santos Latasa. 26...Tae8 27.Db4? Un error sigue a otro. 27...Db8 28.Cc5 h5! 29.Db3 hxg4 30.hxg4 Las blancas no olfatean el peligro.Las columnas abieartas, dicen los maestros, son el futuro de las torres. 30...Cf5! sacfificio posicional y planificación magistral que activa las unidades hacia el monarca blanca. Cálculo e imaginación de ese jugador que a los nueve años deslumbró con una victoria sobre Carlsen. 31.Axd5+ cxd5 32.Dxd5+ Rh8 33.Rg1 Th7 34.Dg2 Ch4 35.Dg3 Dd8 36.Tc3 [36.Cxb7 Dd5 37.Tc5 mate en tres: 37...Cf3+ 38.Dxf3 (38.Rg2 Ce1+ 39.Rg1 Dh1++.) 38...Dxf3 39.Cd6 Th1++] 36...b6 37.Cb3 Cf3+! Un rayo cae en el tablero. Blancas rinden. 0-1. Naturalmente si: 38.Dxf3 [38.Rg2 Ae4 39.Tfc1 Dd5–+] 38...Ae4 39.Dxe4 Txe4+-.

Blancas: Eduardo Iturrizaga, 2,582.

Negras: Alan Pichot, 2,562.

Catalana, E05.

R-8, C. Nacional de España, Linares, 24–08-2026.

1.c4 Cf6 2.Cf3 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.0–0 0–0 6.d4 dxc4 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Ab7 10.Ad2 Ae4 11.Dc1 Ab7 12.Dc2 Ae4 13.Dc1 Ab7 14.Dc2 Ae4 ½–½.