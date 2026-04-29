La brillante miniatura de Boden como patrón táctico

En un entorno de histórica riqueza ajedrecística el neerlandés Jorden Van Foreest, de 26 años de edad, mañana cumple 27, ha madurado su estilo de juego e ingresado en marzo de este año entre los 20 mejores ajedrecistas del planeta.

Su victoria individual del domingo en Berlín influyó en la segunda victoria del equipo Viernheim en el tradicional torneo germano de la Bundesliga en el que participan varios de los más prestigiosos ajedrecistas de la elite, entre ellos el ex monarca mundial Viswanathan Anand, Fabiano Caruana, Vincent Keymer, la luminaria turca de 14 años Yagiz Kaan Erdogmus y otros. Se trata de una competencia de tradición y calidad en la que luchan 16 equipos, cada uno con 16 jugadores de los que saltan 8 saltan a la palestra. Se juega los fines de semana en un round robin de 8 vs 8, desde octubre al mes de abril. Los GMs y fuertes ajedrecistas, de diferentes zonas del mundo, aparte de Europa, y principalmente de Asia y EU, representan a equipos de prosapia: Baden Baden, Bayern Munich, Hamburgo, Werder Bremen que cultivan el desarrollo del futbol y otras disciplinas como ajedrez, gimnasia, atletismo, natación, voleibol.

En la R-14 se resolvió el destino de la Bundesliga 2025-2026. El Viernheim campeón de la temporada pasada derrotó por 2-1 y 5 tablas al también invicto Baden Baden. Individualmente Sshakhriyar Mamedyarov ½ Viswanathan Anand; Chitambaram Aravindh ½ Vincent Keymer; Parham Maghsoodlo ½ Nikita Vitiugov; Yagiz Kaan Erdogmus ½ Rustam Kasimdhanov; Jorden Van Foreest 1-0 Etienne Bacrot; Alexander Sarana 1-0 Alexei Shírov; Amin Baseen 0-1 Alexander Doncheko; Dennis Wagner ½ Bennet Hagen.

La clasificación de los 8 primeros: 1) Vierhein 30 puntos, 15 victorias, 0 empates, 0 derrotas. 2) Baden Baden 23; 3) Wolfhagen 23; 4) Bayern Munich 18; 5) Deizisau 16; 6) Hamburgo 15; 7) Solingen 15; 8) Werder Bremen 15.

En la partida que presentamos ayer el neerlandés Van Foreest realizó un golpe táctico, brillante basado en una idea que se produjo durante un juego informal en Londres, en el año de 1853 entre los ingleses Schulder y Samuel Standidge Boden (1,826 -1,882). En 1851 apareció por vez primera el reloj en Londres y se rompió una época en que algunas partidas duraban más de ocho o diez horas.

La partida Shulder -Boden no tuvo carácter oficial. Una luz iluminó a Boden quien con las piezas negras dio un precioso mate que sirve de patrón táctico en el aprendizaje de los mates básicos.

El mate de Boden se produce generalmente cuando uno de los jugadores enroque en largo y el que lleva la batuta del ataque sacrifica una pieza pesada, ya sea la dama o la torre en la casilla c3 o bien c6; se coordina con el movimiento letal de los alfiles que actúan en diagonales cruzadas.

Blancas: Schulder, Inglaterra.

Negras: Samuel Standidge Boden, Inglaterra.

Defensa Philidor, C41.

Partida casual en Londres 1853.

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.c3 f5 4.Ac4 Cf6 5.d4 fxe4 6.dxe5 exf3 7.exf6 Dxf6 8.gxf3 Cc6 9.f4 Ad7 10.Ae3 0–0–0 11.Cd2 Te8 12.Df3 Es altamente probable que la imaginación y creatividad de Samuel Boden haya visualizado el mate; realiza un movimiento muy activo contra el enroque largo.. 12...Af5! 13.0–0–0!? Se llega así a la famosa posición que es motivo de que los ajedrecistas incorporen en su pano|plia como chunk o ideas táctica fundamental.Juegan blancas y ganan 13...d5! 14.Axd5 Schulder no percibe la amenaza letal. 14...Dxc3+ Un rayo cae sobre el ejército blanco. 15.bxc3 Aa3++. 0–1.

La configuración en el movimiento 13 es lo que caracteriza o conduce al vistoso jaque mate.

En el Torneo de Scheveningen se presentó esta posición que remata Edward Lásker, nacido en Kempen, Alemania, hoy región de Polonia.

Blancas: Edward Lásker,

Negra: Fritz Englund.

Apertura Cuatro Caballos, V. Rubinstein, C48.

R–12, Scheveningen, Países Bajos, 1913.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Ab5 Cd4 5.Cxe5 De7 6.Cf3 Cxe4 7.0–0 Cxc3 8.dxc3 Cxf3+ 9.Dxf3 Dc5 10.Te1+ Ae7 11.Ad3 d5 12.Ae3 Dd6 13.Af4 Df6 14.Dxd5 c6 (14...Dxf4 15.Ab5+ c6 (15...Rf8?? 16.Dd8+ Axd8 17.Te8#) 16.Axc6+ bxc6 17.Dxc6+ Rf8) 15.De4 Ae6 16.Te3 Ac5 17.Ae5 Dh6 18.Tg3 Af8 19.Td1 0–0–0?! Las blancas dan el mate de Boden. 20.Dxc6+ bxc6 21.Aa6++ 1–0.