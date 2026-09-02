Astros del tablero disputan final de Tech Mahindra en Bengalaru

El ajedrez rápido crece con rapidez entre los profesionales y los aficionados por lo espectacular y dinámica de las piezas así, como por los premios económicos, aunque sin la aproximada exactitud que se desea en las partidas de clásico. La cuarta edición del Tech Mahindra, de la Global Chess League reúne este fin de semana en Bengaluru, ciudad de arquitectura modernista en India, seis equipos con seis jugadores capitaneados por un gran maestro notable: el uzbeko Javokhir Sindárov, el noruego Magnus Carlsen, el ruso Ian Nepomniachtchi, el indio Viswanathan Anand, y los fraceses Alireza Firouzja y Máxime Vachier-Lagrave. El certamen se desarrollará del 5 al 13 de septiembre.

Cada grupo lo forman una figura, dos superestrellas hombres y dos superestrellas mujeres y un ajedrecista notable de la nueva generación.

Enfrentarán en un doble round robin al ritmo de 20 minutos la partida con un adicional de dos segundos a partir del movimiento 41. Se conceden puntos de orden superior al vencedor con las piezas negras que con las blancas y por match. Los dos mejores disputarán la final. Disputan premios para los cuatro mejor clasificados. De un global de un millón de dólares se entregarán 250,000 al vencedor, 125,000 al segundo, 75,000 al tercero y 50,000 al cuarto.

He aquí los equipos y sus integrantes:

1) Gambitos americanos: Javokhir Sindárov, Nihal Sarin, Daniil Dúbov, Bibsara Assaubayeva, Mar Andria Maurizzi y la MI Sara Khadem. 2) Pipers Alpinos: Magnus Carlsen, Anish giri, Santosh Vidit, Divya Deshmuk, Humpy Koneru, Volodar Murzin. 3) Grandes Maestros del Ganges: Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian, Leinier Domínguez, MI Polina Shuvalova, MI Stavroula Tsolakidou y León Luke Mendonca. 4) Caballeros de Alaska: Viswanathan Anand, Arjún Erigaisi, Yagiz Kaan Erdogmus, Kateryna Lagno, WGM Nino Batsiashvili y Mishra Abhimanyu. 5) Reyes Continentales Triveni: Alireza Firouzja, Wei, Yi; Chitambaram Aravindh, Zhu Jiner, Pranav Venkatesh y Alexandra Kosteniuk. 6) Maestros de Airlearn Mumba: Máxime Vachier-Lagrave, Shakhriyar Mamedyarov, Vladimir Fedoseev, Harika Dronavalli, Bardiya Danesvar y la MI Carissa Yip.

Puntuación: se concederán 4 puntos al vencedor individual que dirija las piezas negras. Tres puntos al ganador con blancas. Un punto por empate y 0 por derrota. Se otorgarán 3 puntos al vencedor por match, 1 tablas. y 0 por derrota.

Titled Tuesday. Hans Moke Niemann ganó ayer invicto, de la forma más emocionante, el torneo Titled Tuesday, blitz de 5 minutos, al derrotar en 86 lances de un Giuoco Piano, en la última ronda de 11 al polonés Jan-Krzysztof Duda, que llevaba una secuencia de 10/10 y con la perspectiva de conseguir el título por segunda vez al hilo. Niemann llegó invicto con 2 empates. Recibió un premio de 2,500 dólares. 3º. Alexei Sarana, 10 puntos. Participaron más de 500 jugadores.

La Solución. El autor (o autores) es o son poco(s) conocido(s). La autoría pertenece a E. Pestch-Manskokf y se publicó en 1899 en el magazine Leipziger Illustrierte Zeitung.

La seductora e ingeniosa posición tiende al solucionista a coronar de inmediato una pieza pesada y dirigirla hacia el monarca negro. Sólo que para percatarse de que el avance del peón a b5 crea un conflicto de tablas por ahogo. Acaso el segundo intento se mover el rey blanco y entonces las combinaciones de dar jaque mate en tres movimientos se esfuman. El movimiento clave, es lo más sutil y se capta una vez que se percibe la función defensiva del peón negro. El GM acaso toma como principal característica de la posición ese molesto peón que actúa como Medusa. La clave resulta coronar g8 ¡en caballo! Entonces se tiene: 1.g8(C)! b5 el rey negro está ahogado. 2. Cg8-e7! Y se obliga al monarca a capturar 2. … b6-b5. 3. Cc6++. Es una combinación de admirable técnica con singular toque estético, que debe incorporarse en la antología de brillantes mates en tres jugadas.

Blancas: David Antón, España,3,069.

Negras: Hans Moke Niemann, EU, 3,231.

GdeD, D04.

R-6, Titled Tuesday, vía online, 01–09-2026.

1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.e3 c5 4.dxc5 e6 5.b4 a5 6.c3 axb4 7.cxb4 b6 8.Ab5+ Ad7 9.Axd7+ Cbxd7 10.a4 bxc5 11.b5 Ad6 12.Ab2 g5 13.Cc3 g4 14.Cd2 Ce5 15.Dc2 c4 16.0–0 Cd3 17.Ce2 Tg8 18.a5 Cd7 19.b6 Dh4 20.g3 Dh3 21.Cxc4 dxc4 22.Dxc4 C3e5 23.Axe5 Cxe5 24.Db5+ Rf8 25.f4 Cf3+ 0–1.