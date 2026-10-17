De asombro en asombro: Roman Shogdzhiev, de 11 años logra 2ª norma de GM

Nos deslizamos en el vértigo de la velocidad de la época. La rapidez como signo distintivo en el despertar del Siglo XXI. Emociona, sorprende, maravilla la explosión de niños y adolescentes precoces en el juego de ajedrez, un florecimiento dorado, mágico, espectacular, nunca visto. Hace poco tiempo Bobby Fischer deslumbraba al alcanzar el título de gran maestro a la edad de 15 años, 6 meses y un día, en 1958 Parecía algo increíble entre los gigantes del imperio ajedrecístico ruso. El infortunado zar Nicolás II ideó la expresión de Gran Maestro en el ceremonial de premiación del Torneo de San Petersburgo de 1914. Y lo otorgó a los legendarios Emmanuel Lásker, José Raúl Capablanca, Alexander Alekhine, Sigbert Tarrasch y Frank Marshall. El título vitalicio representa una de las cimas de mayor prestigio en el ajedrez: representa esfuerzo, inteligencia, talento, espíritu agonal.

Un segundo acontecimiento vivió el ajedrez cuando la húngara magyar Judith Polgar batió el récord de precocidad de Fischer al conseguir el título a la edad de 15 años cuatro meses y 28 días, en 1991. Transcurrieron 33 años entre uno y otro acontecimiento. Hoy el récord mundial de precocidad está en poder del estadounidense Mishra, Abhimanyu, desde el 2021, a la edad de 15 años, 4 meses y 25 días. Un récord cuya vigencia no parece que vaya a ser larga: este lunes el prodigio ruso Roman Savrofich Shogdzhiev, alcanzó la segunda norma de Gran Maestro con una notable actuación en la Liga Serbia, al jugar en el tablero 1 del equipo Partizán de Belgrado, y enfrentar a seis grandes maestros, tres de ellos con +2,600 puntos de fuerza Elo con resultado de +3,=3,-0. Una de sus victorias fue sobre el GM Iván Cheparínov, cuatro veces campeón nacional de Bulgaria, y durante décadas analista del monarca mundial Veselin Topálov. Actualmente Cheparínov es preparador de Alireza Firouzja.

Nacido el 4 de febrero de 2015 en Elistá, Rusia, con residencia actual en Moscú, el prodigio Roman Shogdzhiev, de 11 años y 8 meses, dispone hasta fines de junio para lograr la proeza de convertirse en GM. Consiguió su primera norma de GM en el Campeonato de Asia celebrado en Ulán Batar, Mongolia en junióo pasado. Entró en la posición 50 de la siembra y finalizó en 10 con 8/9 invicto ante seis GMs.

Su actuación fue la siguiente en nueve partidas; no jugó las dos últimas: 1) MI Atilla Kuru, (2,514), Turquía, ½; 2) MI Mkasim Schekachikin, (2,358), Rusia, +1; 3) GM Radoslav Dmitrov, (2,486), Bulgaria, ½; 4) GM Iván Chedparníov (2,631), Bulgaria, +1; 5) GM Temur Kuybokarov (2,529), Australia, ½; 6) GM Barath Subramaniyam, (2,603), India, +1; 7) GM Santosh Parvathareddy (2,494), India, -1; 8) GM Tin Jingyao, (2,602), Singapur, +1; 9) GM Ferenc Berkes, (2,612) Hungría, ½

Con su desempeño (+4, =4,-1), puntuación global de 6 de 9 posibles, y un elo de 2,445 puntos, logró una performance de 2,662 que le hicieron ganar +26.1 puntos en su valoración personal que ahora es de 2,471.1 puntos. Le faltan 29 puntos para los 2,500 que establece para alcanzar el título de GM.

Los diez ajedrecistas más precoces de la historia el alcanzar el título vitalicio de GM son: 1) Mishra, Abhimanyu, Estados Unidos, a los 12 años, 4 meses y 25 días: 2) Faustino Oro, Argentina, 12-06-26; 3) Sergey Karkajin, Ucrania, 12-07-00; 4) Gukesh, Dommaraju, India, 12-07-17; 5) Yagiz Kaan Erdogmuz, Turquía, 12-09-29; 6) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 12-10-05; 7) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 12-10-13; 8) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 13-01-11; 9) Parimarjan, Negi, India, 13-04-22; 10) Magnus Carlsen, Noruega, 13-04-27.

Blancas: Roman Shogdzhiev, Rusia, 2,445.

Negras: Iván Cheparinov, Bulgaria, 2,631.

Ruy López, C84.

R-4, Súper Liga de Serbia, 07–10–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.d3 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Ca5 10.Ac2 c5 11.d4 d5 12.dxe5 Cxe4 13.Cbd2 Af5 14.Te1 Cc6 15.Cxe4 dxe4 16.Af4+- Dxd1 17.Taxd1 Tad8 18.Cd2 g5 19.Ah2 b4 20.Axe4 bxc3 21.bxc3 Axe4 22.Cxe4 Txd1 23.Txd1+- Tb8 24.e6 Td8 25.exf7+ Rxf7 26.Tb1 Td5 27.Rf1 Ca5 28.Re2 Cc4 29.Tb7 h5 30.f3 Re6 31.Tc7 Td8 32.Tc6+ Rd5 33.Txa6 Td7 34.Rd3 Cb2+ 35.Rc2 Cc4 36.Rd3 Cb2+ 37.Rc2 Cc4 38.Cf6+ Axf6 39.Txf6 g4 40.hxg4 hxg4 41.fxg4 Tg7 42.Af4 Txg4 43.g3 Tg7 44.Tf5+ Rc6 45.Rd3 Cb2+ 46.Re4 Ca4 47.Ae5 Cxc3+ 48.Rd3 Ta7 49.Axc3 Txa2 50.g4 Tg2 51.Tg5 Ta2 52.Tg8 Rd5 1–0.