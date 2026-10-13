Arrojo y capacidad táctica de Woodward

En el tablero el sacrificio de calidad representa no sólo un golpe táctico, si no también sicológico, tanto por la sorpresa como por, algunas veces, de tener que aceptarlo obligatoriamente. La audacia y la potencia táctica en el final dan su premio a Andy Woodward mientras que a Ray Robson lo roe y derruye el zeitnot en la R-3 del Nacional de Estados Unidos.

Clasificación Ronda 3: 1) Wesley So (2,770) 2 puntos reales. 2) Awonder Liang, (2,685), 2; 3) Fabiano Caruana (2,784), 2; 4) Andy Woodward (2,619), 2; 5) Mishra Abhimanyu (2,636), 1 ½; 6) Levon Aronian (2,725), 1 ½; 7) Sam Shankland (2,646), 1 ½; 8) Ray Robson (2,659), 1; 9) Grigory Oparin (2,638), 1; 10) Hans Moke Niemann (2,717), 1; 11) Jeffery Xiong (2,656), 1; 12) Samuel Sevian (2,708) ½ punto.

Resultado de la R-1: 1) Levon Aronian ½ Fabiano Caruana; 2) Mishra Abhimanyu ½ Ray Robson; 3) Wesley So 1-0 Sam Shankland; 4) Jeffery Xiong 1-0 Sam Sevian; 5) Awonder Liang 1-0 Hans Moke Niemann; 6) Grigory Oparin ½ Andy Woodward.

R- 2: 1) Shankland ½ Robson; 2) Caruana 1-0 Oparin; 3) Sevian 0-1 Liang; 4) Niemann ½ Aronian; 5) Woodward ½ Abhimanyu; 6) So 1-0 Xiong.

R- 3: 1) Abhimanyu ½ Caruana; 2) Liang ½ So; 3) Oparin ½ Niemann; 4) Robson 0-1 Woodward; 5) Xiong 0-1 Shankland; 6) Aronian ½ Sevian.

Emparejamiento R-4: 1) Xiong vs Liang; 2) Shankland vs Woodward; 3) So vs Aronian; 4) Sevian vs Oparin; 5) Niemann vs Mishra; 6) Caruana vs Robson.´

Blancas: Ray Robson, 2,659.

Negras: Andy Woodward, 2,619.

Ruy López, C78.

R-3, CN de Estados Unidos, Saint Louis, 11–10–2026.

Blancas: Ray Robson, 2,659.

Negras: Andy Woodward, 2,619.

Ruy López, C78.

R-3, CN de Estados Unidos, Saint Louis, 11–10–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 b5 6.Ab3 Ac5 7.c3 d6 8.d4 Ab6 9.Ae3 0–0 [9...Cxe4?? 10.Ad5+- Dd7 11.Axe4 d5 12.Ac2 e4 13.Ce5+-] 10.Cbd2 Te8 11.h3 exd4 Depende de la preferencia y estudio del ajedrecista. En lugar de abandonar el centro las negras pueden jugar [11...Ca5 12.Ac2 Ab7 13.dxe5 Axe3 14.exf6 Axd2 15.Dxd2 Cc4 16.Dg5 Dxf6 17.Dxf6 gxf6=] 12.cxd4 Ca5 13.Ac2 Ab7 14.b3 Cxe4 15.Cxe4 Axe4 16.Axe4 Txe4 17.Cg5 Esta posición la jugaron: Anish Giri 1/2 Pragnanandhaa, R, CM Sports, blitz, 26–07-2025 (algunos grandes maestros juegan algunas líneas de igual forma que un pianistas toca una pieza clásica por memoria y/o creatividad e improvisación; Salem Salah 1/2 Mishra Abhimanyu, Open de Fujarah, 28–08-2005. Una línea para debilitar la coraza del Rey negro. 17...Te7 Las negras, con una brizna de ventaja en función a su mejor estructura y el peón aislado de las blancas en d4. [17...Txe3 18.Dh5 h6 19.Cxf7 Txh3 20.gxh3 De8 21.Dd5 c6 22.Cxh6+ Rh7 23.Df3 Rxh6 24.Tae1 Dg6+ 25.Rh2+=] 18.Dd3 g6= 19.Ce4 d5 20.Cf6+ Las casillas del centro e4 y e5 juegan un papel importante en el Ruy López. Observe que pueden ser empleadas como cabeza de playa por uno y otro ejército. 20...Rh8 21.Cg4 Te6 Los módulos valoran imperceptible 21. ... Td4=+. [21...Te4 22.f3 Te6 23.f4 f5 24.Ce5 De8=] 22.f4 Tras este lance se ha creado en e4 un puesto de avanzada que puede ser ocupado por el caballo negro vía b7-d6-e4. 22...f5 23.Ce5 De7= 24.g4 Tf8 Con las torres activas puede estimarse que las negras gozan de una microventaja posicional. 25.Rg2 Cb7 26.a4 bxa4 27.Dxa6 Cd6 28.Txa4 Ce4 29.g5 Txe5!?± Un sacrificio inexacto, en la valoración de los módulos de cálculo. Pero en el tablero el golpe táctico también representa un golpe sicológico, tanto por la sorpresa del sacrificio de calidad cómo el problema de desentrañar las consecuencias que se derivan al tomarlo obligatoriamente. 30.fxe5 Cxg5 31.Db7± Ce6 32.Ta8! (2´29” vs 21´22”) f4 33.Txf8+ Dxf8 34.Dxd5± Df5 35.Af2 Rg7± 36.h4?! [36.Rh2 Dd3 37.Dc4 Df5+- 38.Dc6 Cxd4 39.Df6+ Dxf6 40.exf6+ Rxf6 41.Axd4+ Axd4 42.Txf4+ Re5 43.Tf7+-] 36...Dg4+= 37.Rh2= Cxd4= 38.Dg2= [38.e6 Cxe6 39.De5+ Rf7 40.Tg1 Df3 41.Axb6 cxb6 42.Tg2=] 38...Dh5 39.Dh3 De2 40.Rh1 [40.e6 Cxb3 41.Rg1 Cd4 42.Dc3 c5=] 40...Cf5–+ 41.Axb6 Cg3+ 42.Rg1 La enorme capacidad táctica de Woodward resuelve la partida. 42...Cxf1 43.h5 Dd1!! 44.h6+ Rf7 45.Aa5 [45.e6+ Re8 46.Dxf1 Dxf1+ 47.Rxf1 cxb6 48.Re2 Y el final de peones se gana con facilidad con g5 seguido de Re7.] 45...Cg3+ 46.Rf2 Ce4+ 47.Rg2 De2+ 0-1. Las negras culminan su tarea con la ganancia de la dama blanca. Si: 48.Rg1 Df2+ 49.Rh1 Cg3+ 50.Dxg3 fxg3 51.Ab6 Dh2++. 0–1.