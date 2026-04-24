Antecedente y semejanza al sacrificio de Sindárov

No se entiende el desarrollo ajedrecístico sin el estudio de las partidas de los grandes maestros, de libros básicos de estrategia y táctica, y el análisis de finales artísticos y problemas de ajedrez, con la asesoría de un entrenador. Se divulga con frecuencia la idea de que los actuales prodigios del ajedrez no se acercan a los maestros que dominaron categóricamente la escena internacional en los tres cuartos del pasado siglo. Difícilmente la desconexión puede ser total pues sus maestros son entrenadores adultos que se formaron con las ideas de Rubinstein, Capablanca, Alekhine… Fischer, Kárpov, Kaspárov. Lo que deseo resaltar es que el sacrificio posicional tan espectacular y raro de dos piezas menores, caballo y alfil, ante un peón, como se presenció en la R-10 del Torneo de Candidatos de Pafos, Chipre, entre el astro Javokhir Sindárov vs Praggnanandhaa, y en 1933 en la partida Alatortsev – Gogligze en el Nacional de Rusia en Leningrado, se produjo en la pugna que sostuvieron Alexander Kótov – Paul Keres, en la R-14 del Torneo de Candidatos de 1950 en Budapest, Hungría.

Semifinales, Open Chess.com: Carlsen vs Lzavik y Duda vs. Sarin. Acapara la atención los playoffs del torneo abierto que organiza vía online la página Chess.com con 250,000 dólares en premios y la presencia de 16 grandes maestros de la elite entre ellos Magnus Carlsen, el astro uzbeko Javokhir Sindárov, quien rota la tensión de su exitosa victoria en el Torneo de Candidatos, mordió ayer el polvo de la victorias en dos de sus matches, el alemán Vincent Keymer, el indio Arjún Erigasi y Nodirbek Abdusattórov entre otros. Hoy las semifinales de ajedrez rápido al ritmo de diez minutos, sin incremento, la van a disputar el noruego Carlsen contra el ruso Dennis Lazavik y el polonés Jan-Krzysztof Duda vs Nihal Sarín. El domingo tendrá lugar la gran final que tras el proceso calificarán tres ajedrecistas a la final del Esport World Cup con organización y patrocinio de Chess.com.

En octavos de final Carlsen derrotó al armenio Shant Sargsyan por 2 ½ - ½ y en cuartos de Keymer por igual score. El ruso Lazavik batió al chino Yu,Yangyi por 2 ½ - ½ y al uzbeko Nodirbek Absusattorov, cuarto del mundo en ajedrez clásico por 3-2.

En la manga B, Duda se impuso a Ian Nepomniachtchi por 3-1 y al prodigio iraní Sina Mohaved, de 15 años, y un elo en rápido de 2,675, por 2 ½ - ½. Y Nihal Sarin derrotó a Vachier-Lagrave por 2 ½ -1/2 y a al ruso Daniil Dúbov por 3-2. Dúbov que fue analista de Carlsen eliminó a Sindárov por 3-0.

Distingamos un modelo de espíritu agonal de los ajedrecistas que buscan una mayor comprensión del juego de ajedrez. En septiembre del año pasado el poco conocido GM iraní de 15 años Sina Movaved llamó poderosamente la atención al derrotar a Carlsen en un juego de blitz en que el adolescente,con un juego imaginativo y preciso, pulverizó la Caro-Kann del noruego en 18 movimientos.

Al calificar para el playoffs solicitó, permitido naturalmente por el reglamento, enfrentar en octavos de final al belicoso indio Arjún Erigaisi, con el fin de probarse ante uno de lo jugadores más agresivos y fuertes del planeta y de finísimo olfato táctico. Ayer, el precoz talento iraní derrotó a Erigaisi por un contundente 3-0. Impresionante actuación del quinceañero.

En la siguiente partida Kótov hace el vistoso y efectivo sacrificio de dos piezas menores como parte de un plan temático en el que las blancas poseen un peón en d5, que impide la presencia del Cf6, y la formación de una batería que apunta a la debilidad de la casilla h7.

Blancas: Alexander Kótov, Rusia.

Negras, Paul Keres, Estonia

Nimzo-India, E24.

R–14, T. de Candidatos, Budapest, 09–05–1950.

1.c4 Cf6 2.d4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ Las negras dañan la estructura y se desprenden de la pareja de alfiles con el propósito de montar una demostración en flanco dama. 5.bxc3 Cc6 6.f3 b6 7.e4 Aa6 8.e5 Cg8 9.Ch3 Ca5 10.Da4 Ce7 11.Ad3 0–0 12.Ag5 h6 13.Ah4 d5 14.Ab1 g5 15.Dc2 Cg6?+- (15...f5= 16.exf6 Cf5 17.g4 Dxf6 18.Tg1 Rh8=] 16.Cf4! La idea semejante de Alatortsev. El C no puede ser capturado. 16...gxh4 17.Cxg6 Te8 Ante la fina defensa Kótov halla una aguda secuencia: 18.Ch8! Te7 19.Dh7+ Rf8 20.f4 Cxc4 21.f5 exf5 22.0–0 Ac8 23.Axf5 Axf5 24.Txf5 Re8 25.Txf7 Rd7 26.Df5+ Rc6 27.Df6+ Rd7 28.e6+ Rc6 29.Txe7 Dxh8 30.Txc7+ Rb5 31.De7 a5 32.Dd7+ Ra6 33.Tb1 1-0. Negras rinden. 33...De8 34.Ta7+ Txa7 35.Dxe8+-.