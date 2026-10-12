Andrey Esipenko se corona en el Campeonato de Rusia

Andrey Esipenko, de 24 años, conquista invicto la corona de la Súper Final del 79 Campeonato Nacional de Rusia que se realiza en Róstov del Don, al empatar ayer con David Paravyan en la R-10 y penúltima ronda del certamen cerrado en el que compiten 12 Grandes Maestros que disputan 5 plazas para la Copa del Mundo 2027. Acumula 7 puntos (+4,=6,-0) y probablemente hoy concluya su actuación con unas tablas con Sawa Vetokhin, octavo en la clasificación. Con 2,680 puntos Elo, ocupa la posición 40 del mundo en la lista oficial FIDE, con una performance de 2,680.

Dotado de una memoria privilegiada Andrey Esipenko (22 de marzo de 2002 en Novocherkassk, en el Óblast de Rostov) aprendió a jugar a los cinco años de edad y dio rápidamente muestras de poseer singular talento. A los 10 años de edad ganó el Campeonato Europeo Sub 10 y el Sub 16. Fue campeón mundial Sub 16 en 2017. Sobresalió en la Espartaqíiada donde a los 11 años enfrentó exitosamente a jugadores de 17 años de edad. Se produjo un debate entre el Ministerio de Deportes y la Federación Rusa sobre si, por su corta edad, debería disputar la final a la que alcanzó el derecho de participar.

Recibió entrenamiento de Sergey Shípov, Alexsey Dreev y Boris Gélfand. En 2017 en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido hizo un espectacular sacrificio con el que derrotó a Sergey Karjakin, que ha pasado como modelo de táctico. Terminó en 2º lugar en el Tata Steel Challenger de Wijk aan Zee en 2019 y dos años después, a los 18 años de edad, fue invitado al Tata Steel magistral. Logró una brillante victoria sobre Magnus Carlsen en la R-8, una Siciliana Scheveningen en la que el ruso empleo el Ataque Keres (8.g4) en la que dio un golpe táctico con sacrificio de caballo en el umbral de la apertura y el medio juego; terminó en tercer lugar de la clasificación general con 8 puntos (+4,=8,-1).

Clasificación R-10 penúltima ronda: 1) Andrey Esipenko, 7; Evgeny Nájer 5 ½; 3) David Paravyan 5 ½; 4) Pável Ponkrátov 5 ½); 5) Aleksey Grébnev 5; 6) Alexey Gogánov 5; 7) Arseniy Nestérov; 8) Sawa Vetokhin 4 ½; 9) Iván Pópov 4 ½:10) Dmitry Kokárev 4 ½); 11) Vadim Zviaintsev 4; 12) Ernesto Inarkiev 4.

Nacional de Estados Unidos. En la R-1 se produjo un final teórico ilustrativo del complejo final de peones con el empleo de la teoría de casillas conjugadas entre Jeffery Xiong y Samuel Sevian. Los finales de peones se ganan triangulación, cambio de mano, rodeo, oposición en cercana y larga distancia, por casillas conjugadas, minadas. Ejemplo de casilla minada de Dvoretsky. Blancas: Rb3, b5. Negras: Rc7, c5. El R no puede tocar c4 y ni el R negro b5 porque pierden. Sevian se dio cuenta tardía de entrar en difícil final al permitir el intercambio de torres.

Blancas: Jeffery Xiong, 2,656.

Negras: Samuel Sevian, 2,708.

Bogo-India, E11.

R–1, C. Nacional EU, Saint Louis, 09–10–2026.

(1411) Xiong, Jeffery (2656) - Sevian,Samuel (2708)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ 4.Ad2 c5 5.Axb4 cxb4 6.g3 0–0 7.Ag2 a5 8.0–0 b6 9.Ce5 Ta7 10.a3 d6 11.Cd3 Aa6 12.axb4 Axc4 13.Cc3 Dd7 14.d5 e5 15.b3 Axd3 16.Dxd3 Tc8 17.bxa5 bxa5 18.Tfc1 Tb7 19.Ca4 Tb4 20.Cb2 e4 21.Dd1 Txc1 22.Txc1 Tb5 23.Dd4 Txb3 24.Cc4 Tb4 25.Axe4 Dc7 26.Ad3 Cbd7 27.Da1 Cc5 28.Dxa5 Dxa5 29.Cxa5 Cxd5 30.Cc4 Cxd3 31.exd3 g6 32.Cxd6 Td4 33.Tc8+ Rg7 34.Ce8+ Rf8 35.Cf6+ Re7 36.Cxd5+ Txd5 37.Tc3 h5 38.h4 f6 39.Rf1 Re6 40.Tc6+ Rf5 41.Re2 g5 42.Tc4 Te5+ 43.Rd2 Ta5 44.Re3 Te5+ 45.Te4 gxh4 En posición equilibrada Sevian toma la mala decisión de permitir el intercambio de torres; entra a un final de casillas conjugadas. 46.Txe5+ fxe5 47.gxh4 Rg4= 48.f3+ Rf5= [48...Rxh4 49.f4 exf4+ (49...Rg3 50.fxe5 Las blancas coronan primero y dan mate en 12 jugadas.) 50.Rf3 Rh3 51.d4 Rh4 52.Rxf4 Rh3 53.d5 Rg2 54.Rg5+-] 49.Rd2 Re6 50.Re2 Rf6 51.Re1 Rf5? Negras entran en zugzwang al situarse en la casilla minada que conduce a la derrota con el empleo del rodeo: el rey blanco ataca por flanco dama. [51...Rf7= 52.Rd1 Re7 53.Rd2 Re6 54.Re3 Rf5=] 52.Rd1 52...Rf6 [52...Rf4 53.Re2 Rf5 54.Re3 Rg6 55.Re4 Rf6 56.f4 exf4 57.Rxf4+-] 53.Re2 Re6 [53...Rf5 54.Re3 Rf6 55.f4+-] 54.Rd2 Rf6 [54...Rd6 55.Re3 Rd5 56.f4 exf4+ 57.Rxf4 Rd4 58.Rg5 Rxd3 59.Rxh5 Re4 60.Rg6+-] 55.Rc3 Rf5 56.Rc4 Rf4 57.Rd5 Rf5 58.Rc5 Rf4 59.Rd6 Rf5 60.Re7 Negras rinden. Si: 60...Rf4 61.Re6 Rxf3 62.Rxe5 Rg4 63.d4 Rxh4 64.Rf4 Con mate en 9 jugadas. 1–0.