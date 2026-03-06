Abdusattorov gana y asume el liderato; Nepomiachtchi vence en Moscú

La 8ª ronda del Festival de Praga ha cambiado las posiciones del torneo a falta de una ronda: el holandés Van Foreest pierde de forma inesperada contra el indio Aravindh lo que hace posible que el uzbeko Abdusattorov encabece ahora la clasificación general al vencer a Navara luego de un grave error del checo en el final de partida. Otra partida decidida fue la victoria de Niemann contra el español Antón, que también perdió ayer, en un interesante final de damas. Las otras dos finalizaron en tablas: Yakubboev vs Maghsoodloo y Gukesh vs Keymer.

La clasificación luego de la 8ª ronda es: 1°) Abdusattorov, 5.5 puntos. 2) Van Foreest, 5. 3°) Navara 4.5. 4°, 5° y 6°) Keymer, Maghsoodloo y Aravindh, 4. 7°, 8° y 9°) Yakubboev, Niemann y Antón 3.5 10°) Gukesh 2.5 puntos.

El pareo de la 9° y última ronda es: 1) Abdusattorov vs Niemann, 2) Aravindh vs Navara, 3) Maghsoodloo vs Van Foreest, 4) Keymer vs Yakubboev, 5) Antón vs Gukesh

Mientras que en Moscú el ruso Ian Nepomiachtchi, uno de los mejores ajedrecistas del orbe y dos veces retador al título mundial, se ha consagrado vencedor del fuerte abierto Aeroflot al lograr 7.5 de 9 posibles y sacar un punto de diferencia a sus inmediatos seguidores. En 2° y 3er lugar quedaron sus compatriotas David Paravyan y Rudik Makarian con 6.5 puntos. Es de lamentar que el prodigio argentino Faustino Oro de solo 12 años no haya logrado ganar su última partida con lo que hubiera conseguido norma de gran maestro (y el título ya que ya cuenta con otras dos normas) al perder contra el fuerte GM ruso Alexei Grebnev en enconada batalla. Con todo, fue una excelente actuación de Oro que sigue acumulando muy buenas actuaciones y experiencias internacionales. Veamos una enérgica partida del ganador del evento.

Blancas: Ian Nepomniachtchi (2723) – Negras: Yaroslav Remizov (2478)

Defensa Siciliana variante Paulsen [B45] Aeroflot Open 2026 Moscú, Rusia 01-03-2026

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Cxc6 bxc6 7.e5 Cd5 8.Ce4 Dc7 9.f4 Db6 10.c4 Ce3 (la línea más usual empieza con 10...Ab4+ 11.Re2 f5) 11.Dd3 Ab4+ 12.Ad2 Aa6 13.b3 0–0 14.Axb4 Dxb4+ 15.Cd2 [15.Re2] 15...Cxf1 16.Txf1 c5 17.Tf3 Ab7 18.Th3 h6? (Remizov ha salido de la apertura con juego equilibrado pero entrando al medio juego y afrontando la primera seria amenaza de su ilustre adversario, el mate en h7, comete un error. Hubiera sido más difícil para el blanco abrir líneas en el flanco de rey en caso de 18...g6! 19.g4 f5) 19.g4! (con idea de romper la guarida del monarca negro con 20.g5!) 19…f6? (esto resultará fatal al no prever la contundente respuesta blanca. Resistía mejor reaccionar en el centro del tablero con 19...Tfd8 20.g5 d6 21.gxh6 dxe5 22.De2 Td4! e intentar presionar el caballo blanco con un próximo…Tad8) 20.Txh6! fxe5 (el sacrificio de torre es decisivo y su aceptación pierde rápido: 20...gxh6 21.Dg6+ Rh8 22.Dxh6+ Rg8 23.Dg6+ Rh8 24.exf6 Txf6 25.Dxf6+ Rg8 26.0–0–0 ganando) 21.Dh7+ Rf7 22.Dg6+ Re7 (quedarse en el flanco no era salvación: 22...Rg8 23.Th7! Tf7 24.Dh5 Rf8 25.Dg5 Rg8 26.Dh4 seguido de 27.Th8+) 23.Dxg7+ Tf7 24.Dg5+ Rd6 25.Dxe5+ Rc6 26.a3! Db6 (si 26...Da5 27.b4!) 27.Ce4 Rinden negras. El ataque blanco sería imparable luego de 28.Td1 o 28.0-0-0 1–0.

Guil Russek /Especial