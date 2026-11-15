La metacognición: el arte perdido de pensar (1ra parte)

El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.

Jean Piaget

He venido escribiendo sobre esta era de la información instantánea y la sobreabundancia de estímulos digitales. Mi artículo anterior trataba sobre la IA y la importancia que tiene en la sociedad humana actual y cómo aprender a sacar provecho de ella.

Este artículo versa más sobre la valiosa capacidad humana que detentamos para detenernos, observar y evaluar nuestros propios procesos mentales. La metacognición —ese proceso de “pensar sobre el pensamiento”— no es un lujo intelectual, sino una necesidad imperiosa en un mundo que premia la velocidad sobre la profundidad y la reacción sobre la reflexión.

Explorar qué es la metacognición, por qué resulta crucial en el contexto actual y cómo su ausencia revela una crisis profunda:

Una sociedad que, en su frenética búsqueda de gratificación inmediata, ha abdicado de la responsabilidad de conocerse a sí misma.

El psicólogo John H. Flavell acuñó el término “metacognición” en la década de 1970, definiéndola como “el conocimiento de uno mismo concerniente a los propios procesos y productos cognitivos o a todo lo relacionado con ellos”.

En esencia, se trata de la capacidad superior que permite al individuo monitorear, evaluar y regular sus propios procesos mentales, sean de memoria, aprendizaje o resolución de problemas.

Flavell ilustró este concepto con una claridad que trasciende el ámbito académico: “Practico la metacognición cuando caigo en la cuenta de que tengo más dificultad en aprender A que B; cuando comprendo que debo verificar por segunda vez C antes de aceptarlo como un hecho; cuando advierto que debería tomar nota de D porque puedo olvidarlo”. Esta capacidad de introspección activa es lo que diferencia el procesamiento automático del pensamiento estratégico y deliberado.

La metacognición se estructura en dos grandes componentes: el conocimiento metacognitivo —que abarca la conciencia de las variables personales, de la tarea y de las estrategias— y la regulación metacognitiva, que se manifiesta en la planificación, la monitorización y la evaluación de la propia cognición. No se trata, por tanto, de saber más, sino de saber cómo se sabe y qué hacer con ese conocimiento.

En un entorno caracterizado por la incertidumbre, la complejidad y el cambio constante, la metacognición se erige como una competencia fundamental. Donald Schön, en su obra sobre el profesional reflexivo, sostuvo que “cuando alguien reflexiona desde la acción se convierte en un investigador en el contexto práctico”.

Esta idea resuena con especial fuerza en un mundo donde los problemas rara vez se presentan en compartimentos estancos y donde la capacidad de adaptación es más valiosa que la acumulación de datos.

Edgar Morin, el gran sociólogo francés, desde su perspectiva del pensamiento complejo, advirtió que “la dificultad del pensamiento complejo es que debe afrontar lo entramado, el juego infinito de interretroalimentaciones”.

La metacognición es precisamente la herramienta que permite navegar esa complejidad: no se trata de simplificar la realidad, sino de desarrollar la conciencia de cómo estamos procesándola, qué sesgos operan en nuestra percepción y qué estrategias resultan más adecuadas para cada situación.

Continuara...