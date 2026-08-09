El fardo del ayer... redención del presente (2da parte)

(En la primera parte, el autor comentó que el peso invisible de los errores y decisiones del pasado suele convertirse en una celda que nos inmoviliza y condiciona nuestro destino cuando revivimos el ayer como un presente continuo; sin embargo, la consciencia plena del momento actual ofrece la clave para liberarse de esa carga. Apoyándose en las visiones de pensadores como Kierkegaard, Jung, San Agustín y los filósofos estoicos, expuso que sólo el presente tiene una existencia real y que habitar el ahora nos permite desvincularnos de los fallos cometidos para asumirlos desde una perspectiva distinta. A través de un proceso de aceptación radical, aprendizaje objetivo y acción transformadora, la atención consciente desactiva la culpa, transforma el arrepentimiento en experiencia y convierte el instante presente en el único espacio posible para reparar daños y redefinir nuestra historia personal).

El filósofo estoico Séneca nos ofrece una perspectiva iluminadora: “La verdadera felicidad es gozar del presente sin depender ansiosamente del futuro”. Y añade: “En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De éstos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto”. Precisamente porque el pasado es cierto —ya ocurrió, ya no puede cambiarse—, aferrarse a él con angustia es un desperdicio de la única porción de tiempo que realmente poseemos.

Me encanta esta frase de la película Kung-Fu Panda expresada por la sabiduría del Maestro Oogway cuando dice: “El pasado es historia; el futuro es un sueño y el presente es un regalo. Por eso se llama presente”.

Friedrich Nietzsche, por su parte, nos advierte sobre el peligro opuesto: el olvido que no sana, sino que esclaviza. Para Nietzsche, el olvido tiene una función vital: es “fundamental para evitar que el pasado destruya la fuerza plástica, la vitalidad”. “Si no existiera el olvido”, escribió, “el pasado podría crecer como una araña venenosa en la casa de la memoria”. No se trata de borrar, sino de integrar lo vivido sin que ello paralice nuestra capacidad de crear algo nuevo.

Jean-Paul Sartre, desde el existencialismo, nos ofrece una de las reflexiones más liberadoras: “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”.

El pasado nos condiciona, pero no nos determina. Nuestra identidad no es un producto acabado de lo que nos ocurrió, sino el resultado de las elecciones que hacemos hoy con esa materia prima. Incluso Martin Heidegger sugería que “la raíz del pasado se encuentra en el futuro”, porque el sentido de lo que hemos vivido sólo se revela plenamente a la luz del proyecto que decidimos emprender.

Soltar el fardo del pasado no es un acto de debilidad o de desmemoria; es el acto más valiente de la madurez humana.

La conciencia del presente no borra la historia, pero le quita el veneno. Nos recuerda que el ayer ya no existe y el mañana es sólo una posibilidad, pero el hoy es nuestra única realidad de acción. Como sentenció Kierkegaard, valga la repetición, la vida se comprende hacia atrás, pero se vive hacia delante.

Al habitar plenamente el presente, tomamos los errores del ayer no como anclas que nos hunden, sino como remos que, impulsados por la sabiduría adquirida, nos permiten navegar con más firmeza hacia el futuro.

La paz no está en tener un pasado impecable, sino en mirarlo desde un presente iluminado por la conciencia.