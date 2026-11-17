Cuando la tormenta parece perfecta sólo queda rodearla y repensar cómo salir de ella y tomar vientos de cola para ahorrar combustible y beneficiarse del jet stream. Algo así es lo que reconoce el mercado bursátil en Volaris, la aerolínea comercial que encabeza Enrique Beltranena, la que se encuentra a la espera, como Viva Aerobus, de Juan Carlos Zuazua, de la decisión que tome la Comisión Nacional Antimonopolio, que preside Andrea Marván, sobre su propuesta de integración corporativa.

Lo interesante es que ambas aerolíneas han fortalecido su capacidad de respuesta a los desafíos que se observan para la aviación, no sólo en México, con una mejor administración de su flota y combinando un ascenso en tarifas para absorber el aumento de costos de combustible con el fortalecimiento de su segmento priority o multireason-traveler.

En semanas recientes, la acción tuvo un reacomodo positivo en precio porque los resultados del tercer trimestre de Volaris sorprendieron, dado el caótico entorno para la aviación mexicana.

¿Por qué osciló el precio al alza? Porque aumentó su ingreso operativo a 25.3%, el ingreso por asiento por milla volada aumentó 19%, sus ingresos operativos por primera vez superaron los mil millones de dólares en el trimestre y redujo el costo de asiento por milla por la estrategia seguida para hacer más eficiente el costo base de operación. Con el manejo disciplinado de flota y costos amortizó 95 millones de dólares de su deuda, que al cierre de septiembre se ubicó en 3.3 veces a utilidades antes de impuestos y están modificando la presión de la revisión de motores P&W.

Su flota es de 154 aviones, con edad promedio de 6.7 años, 71% modelo Airbus A320neo, y redujo de 41 a 21 el número de aviones en tierra por la revisión de los motores. Espera no renovar sus contratos de arrendamiento de algunos aviones y terminar en 149 a fin de año y 137 el que viene.

En cuanto al estado de resultados: Volaris concluyó septiembre con 823 millones de dólares en la caja, lo que muestra que preservó su liquidez pese a versiones interesadas. Dado que México es el único país en el mercado internacional que vuela hacia y desde Estados Unidos que genera 40 millones de viajes directos, esto es, alrededor de uno de cada seis viajes internacionales en EU van a México.

Planean reducir la oferta doméstica y subir la propuesta para EU, donde hay una demanda más alta, mejores precios y mayor rentabilidad, por lo que adelantaron a octubre la oferta programada en diciembre para volar a Atlanta, Boston, Nashville, Raleigh y Washington, DC. Hoy, las operaciones de la red internacional de Volaris representan 42% de su capacidad total y esperan que alcance 49% al cierre de 2026, el nivel más alto en su operativa.

Respecto al segmento priority, otra parte de su estrategia de fortalecimiento del programa de lealtad, hoy representa 17% de su base de clientes con 2.3 millones de miembros Atitude, programa que ha fusionado la membresía Volaris y los clientes de la tarjeta cobrandeada. Para el año que entra, sin sacrificar la tarifa de bajo costo, se ofrecerá Starlink High -Speed Wifi para incentivar la adhesión digital al programa que hoy tiene un foco importante como fuente de ingresos adicionales.

Los resultados al cierre de septiembre muestran que la aerolínea redujo el impacto en su balance de la elevación del costo del combustible en 49%, y lo logró aumentando la cobertura transfronteriza del México-EU en 50% anual. Es curioso cómo, mientras más negativo parece el entorno para la aviación, este carrier de bajo costo reinventa su estrategia y se prepara para sentarse en una negociación que hoy está en manos de la CNA.

DE FONDOS A FONDO

#FMI… Jesús Seade Kuri deja la embajada de China y se va al FMI como representante de México. Hoy, nuestro país está asumiendo la cabeza de su grupo de voto con 5.3% de la cuota de votación. El grupo está integrado por México, España, Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Tendrá que turnar silla con Xiana Méndez Bértolo y Michel Janna Gandur. La pregunta: ¿Seade ha vivido en China?