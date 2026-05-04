Textil-vestido: ¡contrabando de 164 mil millones de pesos!

Con 1.1 millones de empleos registrados y presencia en todos los estados del país, la cadena industrial textil-vestido está convencida de que la administración de la presidenta Sheinbaum está tomando pasos decisivos para detener el contrabando técnico y bronco, que ha afectado a toda esta cadena industrial.

Justo la Canaintex, que preside Rafael Torre, no sólo pide, apoya con una importante plataforma tecnológica del seguimiento de cada uno de los acuerdos que se han tomado tanto en la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, o la de Hacienda, de Edgar Amador, con el SAT y Aduanas de por medio para cerrar las avenidas del contrabando.

El viernes 24 de abril se publicó una modificación a las reglas de comercio exterior que prohibe la entrada de textiles y confección a los Recintos Fiscalizados Estratégicos, clave para cerrar la pinza colocada en agosto de 2025, cuando se restringió la importación temporal de calzado bajo programa IMMEX, y se clasificó a textiles y prendas de vestir, como mercancías sensibles, esto es, que requieren autorización especial de Economía, además de elevar los aranceles a 35% para los países sin tratado.

Según se había caído la importación ilegal (contrabando técnico) procedente de China y de países como Vietnam, Malasia e Indonesia en 62%, pero la Canaintex, apoyada en la Concamin, de Alejandro Malagón, demostró cómo en un año la importación de prendas, a precios que desplazaban a la industria nacional, se elevó de 3.5 millones a 26 millones de prendas. La alerta fue generalizada y con el trabajo de las Cámaras de Textil y Vestido y sumada la de Cámara de Calzado, se alertó a las autoridades a través de la Concamin, demostrando que el boquete era de 164 mil millones de pesos, que no pagaban aranceles a la importación y que esto estaba matando la cadena industrial mexicana.

Ahora, la mira está puesta en otro mecanismo, pues la entrada de mercancía a precios irrisorios llega al anaquel de tiendas de autoservico y departamentales, esto es, se mete a los corredores de comercialización legales.

¿Qué han comenzado a observar?, que mientras se ha reforzado con tecnología de punta la revisión de contenedores en los puertos, sobre todo de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, la mercancía está entrando por la frontera de Estados Unidos hacia México, lo mismo que de Guatemala a México, utilizando “los carros vacíos”. ¡Sí!, como lo lee.

Se han incrementado las importacicones terrestres por Mexicali, El Paso y Tijuana, y entran ¡por el carril de camiones vacíos! El contrabando entra por la frontera norte.

Justo por ello hay reuniones y coordinación con el CBP y Commerce de Estados Unidos, la ANAM, la USTR y Economía para fortalecer los sistemas de vigilancia para la detección temprana de importaciones ilegales, pues se puede y debe detectar el buque desde que sale con destino a México, de forma directa o en trasbordo, con este tipo de mercancías.

Hoy, todas las cámaras claman porque haya penas eficientes contra la comisión de ilegalidades y que se frene el amparismo, porque parece que tienen muy buenos aliados en el sistema judicial de Baja Califonia, particularmente de Mexicali y Tijuana.

Se espera que, con la entrada en vigor de la Manifestación de Valor, que sucederá el 1 de junio, se dé un paso más hacia la licitud de este importante mercado, porque todo pedimento debe cuadrar con un contrato avalado por un agente aduanal que deberá registrarlo, de manera que se tenga claro quién importa, quién provee, quién paga y quién recibe la mercancía al final sin que se puedan modificar los folios digitales encriptados y tokenizados.

DE FONDOS A FONDO

#Sader... Dicen que, en el campo, las soluciones a su problemática no se cosechan con la misma rapidez con que se anuncian, y menos cuando no responden a la temporalidad del ciclo agrícola, sino a compromisos políticos y electorales. La decisión de Julio Berdegué de renunciar a la Sader (aunque se quede como asesor para la negociación del T-MEC en la parte agrícola), abre la posibilidad de restablecer las capacidades de producción agrícola en México, pues, aunque no hay sequía este ciclo, parece como si fuera el peor año de muchos.