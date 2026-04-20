T-MEC avanza, ¡pero con más conejitos bajo la manga!

En un entorno de astringencia presupuestal, tanto en México como en Estados Unidos, la segunda ronda de negociaciones comerciales con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos (USTR), puede conllevar avances en lo privado y comentarios rudos en lo público.

De hecho, para quienes quisieran haber visto descarrilado el T-MEC es una gran señal en el sentido contrario la visita de Greer por los temas que se pondrán apenas sobre la mesa y la respuesta que generará el gobierno mexicano, en una primera aproximación en la siguiente reunión en DC del equipo técnico.

Greer llega con Daniel Watson, assistant U.S. Trade Representative for Western Hemisphere, y quien fuera el segundo de Greer entre 2012 y 2020 cuando éste era deputy assistant con Robert Lighthizer, relevante para la industria automotriz, autopartes y manufactura, pues en esta reunión se tendrá una primera aproximación de lo que Estados Unidos propone para revisar las Reglas de Origen.

La industria automotriz en general y las 12 armadoras que tienen 21 plantas en México, así como la rama de autopartes, han estado muy inquietas por carecer de información sobre lo que pretende en materia de ROA’s la USTR, pero realmente ni el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o su subsecretario de Comercio Exterior tienen una propuesta sobre la mesa, salvo la intención de elevar el contenido del porcentaje definido para Estados Unidos, imponer un sistema de tracking del contenido definido (que tanto México como Canadá consideran indispensable en esta negociación no para mantener un arancel más bajo como el redefinido el pasado 2 de abril para contenidos de acero, aluminio y cobre), sino para eliminar aranceles impuestos bajo la 232 en todo el eslabón productivo.

La propuesta formal y escrita que realice la parte estadunidense sobre cómo podría actualizarse la regla de origen automotriz en esta revisión intermedia del T-MEC no será resuelta en la mesa política. Esto lo tiene muy claro el secretario y, sobre todo, la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo, por el tono hasta ahora expuesto por Jamieson Greer, habrá un reconocimiento a México por el avance en materia de propiedad intelectual, y considere que en esta semana, hoy probablemente, el DOF publique las reglas de registro de la Cofepris, patentes del IMPI y derechos de autor y plataformas difitales.

De las 54 barreras no arancelarias presentada en el National Trade Estimate contra México, presentaron este año 38. De los anteriores, se eliminaron 16, quite ocho relacionados con propiedad intelectual. De los pendientes (6), están los de indicaciones geográficas (quesos) y un tema particularmente complicado, pues la parte estadunidense insiste en que la capacidad sancionatoria en materia de violación de derechos laborales pase de la Secretaría del Trabajo al Consejo Federal de Conciliación y Registro Laboral, por aquello de la independencia política.

Mire —a diferencia—, con Canadá no han iniciado los acercamientos de cara a la revisión de julio y, en la lógica de tratados más flexibles, lo más relevante para México es ocuparse de la relación con Estados Unidos, avanzando en esta serie de encuentros para preservar 85% de las exportaciones libre de arancel y, si es posible, incrementar más el 60% de las importaciones para sustituir la dependencia de otras latitudes, particularmente asiáticas. ¡Salen unos conejitos y entran otros, así la negociación!

DE FONDOS A FONDO

#Banfeliz... por ahí se comenta que este banco regio de Fernando García Sada, tiene en Klu, la IFPE autorizada en 2023 por la CNBV, un serio interesado. Klu es una sapi que ampara una plataforma para pymes e inició su incursión como agregador no bancario de pagos digitales. Su fundador es Alberto Djemal Cassab. El banco tiene un capital contribuido de mil 83 millones de pesos y registra pérdidas acumuladas por 418 millones de pesos. Si considera que a un banco nuevo se le exige capital para asegurar la operación de, al menos, dos años, pues el precio probable es de 120 millones de dólares más corretaje.