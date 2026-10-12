¿A quién le conviene movilizar al SNTSS?

La sorprendente movilización de una disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) —aunque muy bien organizada— para inmovilizar el tránsito en diferentes puntos clave de la Ciudad de México está impulsada por el pleito y ambición de liderazgos y dirigencias en secciones y delegaciones que no quedaron satisfechos con los congresos Nacional Ordinario y Extraordinario de mediados de septiembre, cuando se votó y aprobó por mayoría el convenio de incremento a salario y prestaciones por 8.55%, que incluye 3.9% a prestaciones, incluyendo ayuda de renta, 1.75% de complemento para el fondo de retiro y 2.9% al salario directo en el tabulador.

El salario y el Régimen de Pensiones y Jubilaciones (RPJ) son el motivo aparente. La grilla parece encaminada a lograr una mayor apertura del secretario general, Rafael Olivos, y de su grupo cercano a las posiciones de la representación cupular y puestos de negociación.

Recordemos que se renovaron 23 comités seccionales en el último año, y la estructura cupular con la que asumió la dirigencia en 2024 se mantiene igual.

Dentro de todo, la movilización de la disidencia ha sido muy ruidosa, pero respetuosa porque no se convocó a ninguna huelga y tampoco cerraron operaciones de clínicas u hospitales en el IMSS.

La dirección que encabeza Zoe Robledo, si bien ha estado atenta a la evolución del conflicto, no se involucra en la pugna interna del sindicato. Sólo un punto clave. En las mantas visibles se observa una petición que pretende la derogación (como en el caso del ISSSTE lo ha hecho la CNTE) del régimen de jubilación y pensión del IMSS, una demanda inviable en las condiciones actuales y estructurales de las finanzas públicas del país. Esa coincidencia permite observar un cruce de “organizadores” profesionales de marchas, como la observada la semana pasada en la CDMX.

Veremos si con la consulta del 15 de octubre, convocada por el sindicato y Olivos, las bases vuelven a ser mayoría votando la propuesta de incremento acordada, como ocurrió con la votación de delegados seccionales, que fue de mil 56 votos a favor de mil 322 acreditados.

DE FONDOS A FONDO

#VISA International... que encabeza en México Francisco Valdivia, anunció a todos los bancos un incremento en precios a partir del 1 de enero de 2027. El tema importante no creo que sea tratado en el marco del encuentro entre autoridades financieras, lidereadas por Edgar Amador, secretario de Hacienda, y representantes de la ABM, que encabeza Emilio Romano, en el arranque de la Semana de Educación Financiera que organiza la Condusef.

El anuncio de Visa refuerza una de las preocupaciones centrales de emisores no G7, porque evidencia que la reducción de las cuotas de intercambio no garantiza abaratar los pagos a comercio y cuentahabientes.

La contradicción está en el resultado económico: se busca reducir un componente del costo, pero otro participante de la cadena eleva sus cobros y puede absorber parte del ahorro esperado para comercios y usuarios. “El gremio” dice que no se quiere meter en temas de negocio de una marca porque, al final, la elevación de precios de Visa debe observarse como eso, un negocio, y si en una punta el gobierno fija precios y no los fija el mercado en aras de la penetración financiera, alguien acabará pagando los costos, y nunca serán beneficiados ni los clientes ni los comercios. ¡Dixit!

#ElMonte... El Monte volvió… y su clientela también. A pesar del año de cierre, la respuesta de la clientela del Nacional Monte de Piedad fue inmediata. La afluencia es tal que, por primera vez en su historia, la institución ofreció a sus clientes la posibilidad de agendar una cita.

Tan sólo en el primer día de reapertura se realizaron más de 35 mil empeños, 39% más que el promedio diario antes de la huelga. Pero el dato que más llama la atención es que el total de los reempeños efectuados durante esa primera jornada representa un incremento de 122% respecto del promedio diario; es decir, los clientes volvieron a dejar sus prendas, depositando con ello no sólo sus bienes, sino su voto de confianza al Monte.

No es casualidad, dado que es la institución de asistencia privada más longeva del país.