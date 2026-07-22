Plan México: ¿un problema de asesoría?

Circuló profusamente un borrador de una “aparente propuesta” elaborada por la economista londinense Mariana Mazzucato y la economista neoyorkina Adriana Merling, siendo la primera la directora del Instituto de Innovación y Propósito Político, que ha sido severamente cuestionado por no provenir de asesores con conocimiento de “lo mexicano y las políticas públicas mexicanas”.

Se comenta que el reporte que el documento titulado State Transformation for Plan México fue escrito para su discusión (o sea inacabado) interna, no para su circulación, y en el que se proponen ajustes a la estructura, objetivos, rutas para su consecución y alineamiento claro con incentivos para la participación privada en las inversiones que supone el plan en todo el país.

La realidad es que al menos el equipo económico no la contrató, y parece poco probable que lo haya hecho la Presidencia, pero si fue una propuesta elaborada para ser presentada por un think tank, lo más probable es que se la echen abajo.

El Plan México, por lo que entiendo, tendrá que repensarse, como lo fueron todos los planes sexenales, porque uno de los problemas centrales que le están siendo evidentes a la Presidenta es que los parques y las propuestas de desarrollo (vea el caso de Hidalgo), no coinciden con los mercados existentes y, para desarrollar mercados, se requiere que el empresario le vea sentido, rentabilidad y visibilidad de éxito.

A casi dos años de su presentación, de 100 parques industriales propuestos, 20 están habilitados, pero especialmente donde ya existía infraestructura energética, logística, carretera, de telecomunicaciones y conectividad con principales mercados.

Pero no se quemen las pestañas. El borrador es eso, una propuesta encargada por una empresa a un think tank, que alguien recibió y decidió circularlo, pero no fue encargada por el gobierno de Sheinbaum.

DE FONDOS A FONDO

#Salud… Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum recibe un día, y otro también, quejas sobre el desabasto de medicamentos, en la Secretaría de Salud hay funcionarios que no entienden que no entienden.

Ahora son los hospitales e institutos de alta especialidad los que piden la renuncia de la encargada de las compras consolidadas, Karla Bautista, funcionaria que, más allá de sus modos, se ha tornado en un punto nodal de ineficiencia por la forma en la que atiende y procesa la demanda de medicamentos e insumos para la salud, que, dicen, es un verdadero dolor de cabeza. ¿Será que el doctor David Kershenobich pondrá orden o esperará a que lo haga Palacio Nacional? Digo, porque luego dicen que son personajes altamente recomendados, aunque carezcan de habilidades para prestar el servicio público profesional.

#STPS... Relevo en el Centro Federal de Conciliación: Sánchez Cuazitl se perfila para suceder a Domínguez Marrufo. José Luis Sánchez Cuazitl es el perfil que impulsa el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, para asumir la dirección general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Con este relevo, la dependencia busca asegurar la continuidad operativa y consolidar la reforma laboral de 2019.

La salida de Alfredo Domínguez Marrufo responde al término de su periodo constitucional de seis años al frente del organismo. Domínguez Marrufo concluye su encargo este mes tras haber sido el encargado de poner en marcha la institución y desplegar la arquitectura operativa del nuevo modelo de justicia laboral.

#SAMSUNG… Hoy se lanza en Londres la nueva familia de Galaxy ZFold y Galaxy Z Flip, con variaciones interesantes para el mercado de alta gama mexicano. Estos equipos, seguro lograrán que Samsung se mantenga en el liderato del mercado mexicano por que, a diferencia de Apple, tienen una amplia oferta de equipos para todas las gamas de precio, desde los que van de mil 999 pesos hasta los 11 mil pesos; la Serie S y de ahí damos el salto a los Ultra y los foldables.

Según iMarc Group, las ventas de smartphones superaron 23 millones de equipos el año pasado y tiene un valor aproximado de 14 mil 830 mdd, y se espera que crezca a una tasa promedio de 4.8%, y lo más interesante es que se ha mantenido la tendencia de premiumización en la adquisición de teléfonos inteligentes en México. Considerando sólo el mercado premium, Samsung detenta 23% del mercado y Apple 21%.