Pemex, plena soberanía energética

El discurso de Juan Carlos Carpio en el Congreso Petrolero es muy interesante porque revela detalles de una estrategia poco comprendida: reconocer que el recurso petrolero se agota y que se requiere aumentar la exploración y desarrollo de los recursos y administrar inteligentemente la extracción, de manera que se satisfaga la demanda interna de energía base hidrocarburo de forma sostenida y rentable.

Este mes se cumplen cinco trimestres con una plataforma estable en 1.6 millones de barriles de crudo equivalente y el objetivo a lograr en 2026-2035 es alcanzar una meta de 1.8 millones de barriles diarios de crudo, y 5 mil millones de pies cúbicos de gas, con la incorporación de 850 millones de barriles de crudo equivalente, promedio al año.

En el corto plazo, el objetivo es establecer metas de disciplina operativa para producir mejor y con mayor eficiencia el sistema, lo que supone, un programa continuo de intervenciones a pozos, rehabilitación de instalaciones críticas y gestión de la madurez de los campos desarrollados. Ayer se refirió justo también a proveedores tanto como a socios, para establecer esquemas que permitan el pago oportuno para optimizar el sistema en su conjunto, lo que incluye el aumento de proyectos con inversiones mixtas para incrementar la capacidad operativa y asegurar la rentabilidad de cada campo sin perder el control mayoritario de los mismos.

Para ello, están reactivando la compra y procesamiento de información sísmica (que se paró el sexenio pasado), intensificando exploración en áreas nuevas con mejores prospectos de yacimientos en los portafolios y, asociándose con empresas internacionales que aporten innovación tecnológica y mejores prácticas (lo que incluye a Petrobras en campos de aguas profundas y operaciones complejas).

Compromiso: apertura con plena soberanía energética.

DE FONDOS A FONDO

#Hey, que dirige Manuel Rivero, entra al mercado de inversión en dólares o mercado de acciones fraccionadas al ofrecer desde su app, la posibilidad de invertir en acciones globales, ETF, acciones en mercado nacional o listadas en el SIC, pero no para clientes de pantalón largo sino para clientes de menudeo.

El ofrecimiento permite invertir desde 40 pesos (poco más de dos dólares), a través de la app y su subapp de inversiones Hey X, en miles de acciones listadas en los mercados públicos de EU. Lo hace contratando los servicios de Apex Fintech Solutions, desarrollador que ofrece tecnología de respaldo B2B2C, liquidación y servicios de custodia para plataformas digitales y, que a su vez, opera el corretaje a través de su filial Apex Clearing Corporation, bróker autorizado por la SEC, FINRA y SIPC.

Apex Fintech es algo así como fintech bursátil “as a service”, no tiene autorización de la CNBV para realizar operaciones de corretaje en México ni es un asesor de inversión como los que operan con Bitso y Plata ni es asesor como Fintual. En México, GBM Trading Global, desarrollado exitosamente por GBM+ de Pedro de Garay y José Antonio Salazar, ofrece ese servicio de inversión fraccional a personas físicas en el retail, y lo conecta a través de DriveWealth, bróker autorizado por la SEC y, a través de él Mercado Pago también ha ofrecido inversiones fraccionales en acciones colocadas en mercados globales. Con Hey son ya seis los intermediarios en modelo fintech que ofrecen inversión fraccional de acciones globales al mercado de menudeo, hasta ahora reservada a fondos e inversionistas patrimoniales por el tipo de restricción legal y regulatoria que no autoriza la inversión fraccional en acciones.

En México la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establece la operación de vender acciones fraccionales, porque establece que no se pueden dividir los derechos de una acción, por lo que para captar inversiones del gran público, que difícilmente puede invertir en una acción de 268 dólares (menos de 5 mil pesos), o de Apple que está en 311 dólares (5,600) se ha desarrollado un mercado global que ofrece a los inversionistas de menudeo, invertir una cantidad determinada (100 dólares) en fracciones de acciones que ese inversionista escoja.

El armado de portafolio es sofisticado, ¿puede imaginarse qué porcentaje de una acción le toca a un inversionista en la que millones de personas del mundo colocan su dinero? ¿Debería legislarse? ¡Creo que sí!