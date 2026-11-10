Pemex: el pago a subcontratistas

Uno de los problemas reales más sentidos y con efectos más negativos en la cadena de proveeduría de Pemex, que dirige Juan Carlos Carpio, tiene que ver con el coyotaje que prevalece en el sistema de compras y pagos de servicios a sus proveedores.

Lo que apuntó Carpio ante los integrantes de la Comisión de Energía, que encabeza Rocío Abreu, muestra que hay mucho que esforzarse en el sistema de “trazabilidad” de pagos de proveedores a los subcontratistas de Pemex, pues, por ejemplo, en el caso de la refinería en Dos Bocas, cuya construcción tuvo muchas más asignaciones directas que licitadas, derivó en la quiebra de muchos pequeños empresarios que participaron en toda la obra y que dejaron bailando los amigos del entramado político de Amilcar Olán.

La mayoría de los que ganan los contratos le cobran a Pemex, pero no le pagan a quienes, efectivamente, realizan el servicio y la obra. ¡Perverso!

Carpio Fragoso informó que, entre 2025 y 2026, la petrolera ha pagado 952 mil millones de pesos a proveedores, de los cuales 74% ha sido con recursos propios de la empresa y el resto con el programa que se creó con la Secretaría de Hacienda y Banobras, pero también que advierten la necesidad de imponer un programa de pagos claro y transparente que dé seguimiento a la deuda con proveedores y, de éstos, con los subcontratistas.

Esto último sería clave para resolver el problema acumulado por años, porque muchos de ellos tienen cómo demostrar el trabajo realizado y el no pago, porque no se incorporan en los contratos de prestación de servicios que firma la empresa del Estado con los proveedores. ¡Buena idea!

DE FONDOS A FONDO

#Plata Banco… En ruta de ser rentable, es lo que dice Neri Tollardo, CEO y cofundador de Banco Plata, la institución de banca múltiple que alcanzó activos por más de 40 mil millones de pesos al cierre de septiembre, 20 mil 622 millones de pesos en cartera de crédito y captación tradicional que acumula 18 mil 721 millones de pesos, cinco mil millones a plazo y el resto en disponibilidad inmediata.

Es evidente que en dos trimestres de operación bancaria, la fintech banco que preside Bernardo González sigue la estrategia de mantener un constante crecimiento orgánico, rentabilizando su portafolio de crédito sin dejar de atraer nuevos clientes con su estrategia de conocimiento del cliente —vía embajadores que comprueban que la información digital coincida con la información física del cliente— y se prepara para el lanzamiento de nuevos productos (nómina y créditos a pequeños empresarios) que permitan dar servicio a sus casi cinco millones de clientes, que una buena parte es PFAE y Resico.

Al cierre de septiembre tuvo pérdidas por 1,800 millones de pesos, que se derivan en parte del sostenimiento de su agresiva estrategia de penetración de marca y publicidad, a la que han destinado poco más de siete mil 500 millones de pesos, pues sus castigos y quebrantos de cartera, según datos de la CNBV al mes de agosto, no superan los 600 millones de pesos acumulados en el año. Sus costos de fondeo están por arriba de la media del sistema, pero no del grupo bancario fintech de reciente autorización.

El índice de morosidad es de 6.98%, un rango promedio bajo si se compara con el índice del segmento de bancos con un mayor porcentaje en cartera de personas (superior a 10%). Sus reservas crediticias cubren 237% de la cartera total. ¡A cuatro años de inicio de operación… va bien!

#Colonet… El Quinto Informe de Marina del Pilar Ávila Olmeda trae un dato que conviene leer con lupa de inversionista en logística: Punta Colonet.

Recordará que el proyecto del megapuerto se intentó construir desde principios de siglo, pero es en esta administración cuando obtuvo la concesión federal por 50 años y se tiene previsto su inicio de operaciones en 2029.

La inversión inicial anunciada asciende a 41 mil millones de pesos en infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria, con Grupo ICA, que encabeza Guadalupe Phillips Margain, en el diseño del ecosistema logístico. La promesa es de más de 10 mil 500 empleos directos y 30 mil indirectos, y podría elevar en más de 35% las exportaciones mexicanas por el Pacífico al articularse con la nueva Garita Otay II.

En finanzas públicas, la gobernadora reportó 61 mil 584 millones de pesos de inversión con recursos estatales, más que las tres administraciones previas juntas, y prevé cerrar 2026 con 200 mil millones al sumar recursos federales, sin descuidar pensiones, nómina magisterial ni participaciones municipales. Las calificadoras han tomado nota.