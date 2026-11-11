Pemex: mejora continua

No es fácil darle la vuelta a una empresa estatal y petrolera que enfrenta toda clase de desafíos, al no contar con un sistema de administración profesional que le pueda dar continuidad a la operación y sus resultados. Sin embargo, un dato muy relevante que ha mostrado Pemex, que dirige Juan Carlos Carpio, tiene que ver con el registro auditado de sus reservas probadas (1P) que suman 7 mil 471 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

La producción puede rondar entre 1.6 y 1.8 millones de barriles diarios y, a estas alturas, si la actividad exploratoria y de administración de extracción no se hubiese sostenido, la reserva probada habría caído en más de 4 mil 600 millones de barriles y quedarían reservas para algo así como dos o tres años y, si la trayectoria de extracción de los tres sexenios previos se hubiese sostenido, simplemente estaría el país importando crudo, no administrando.

Es una realidad poco comentada por la enorme politización que priva sobre Pemex y la decisión de recuperar el control del Estado, pero en particular en el último año ha tenido una mejoría importante en tres frentes: la producción creció 3.4% entre enero y septiembre, la tasa de restitución de reservas fue de 102.6% y no se hizo con deuda, sino con flujo propio (capex), lo que le permitió incorporar un volumen superior al extraído.

También en gas mejora. Produce hoy 4 mil millones de pies cúbicos, porque comienza a dar resultado el desarrollo de dos campos con alto contenido de gas: Ixachi en Veracruz y Nanka en Tabasco, además de los megayacimientos de Quesqui Bakté. Entiendo que con la infraestructura de conexión de campos, para finales de este año, tal vez enero, dejará de ventearse el gas para meterlo al sistema.

Por último, aunque los resultados aún registran pérdidas por el reacomodo financiero y operativo, el sistema nacional de refinación abastece 70% de la demanda de combustibles (gasolinas y diésel) y 30% se importa de Estados Unidos. En 2018 la relación era inversa y, no sólo la entrada en operación de Dos Bocas, que hoy transforma 280 mil barriles diarios, ha permitido nivelarla, sino el mayor porcentaje de producción por refinería por la introducción de coquizadoras y sistemas de optimización.

Sin esta inversión, hubiera sido insostenible cubrir 100% de la demanda interna de combustibles y contener el precio de diésel y gasolina con el IEPS, porque el costo al erario hubiera sido del triple de lo que se ha invertido para contener la inflación por debajo de 4%. Sin el subsidio, la inflación estaría por arriba de 5.2% en este año, y las tasas y el costo del crédito se hubiesen elevado en lugar de caer.

Por cierto, la producción de 310 mil barriles diarios de Deer Park no sólo le paga a Pemex en dólares estadunidenses y costos internacionales el crudo que se le envía, sino que los combustibles se venden en el mercado de Estados Unidos, lo que ha generado márgenes operativos en condiciones no vistas desde hace 10 años.

Finalmente, la reducción de la deuda en más de 20 mil millones de pesos ha situado el pasivo de Pemex en moneda extranjera por debajo de los 70 mil millones de dólares, rango no observado desde el 2014. ¿Qué el Estado le inyecta recursos?, bueno, o quiebra o la reflota. ¿Usted que haría?

DE FONDOS A FONDO

#Banamex… Ha sorprendido el fuerte recorte de personal de rango ejecutivo que se ha producido en los principales bancos del país. Pareciera que bajo la administración de Fernando Chico Pardo esta institución bancaria que ha tenido sólidos resultados financieros (su resultado neto fue de 5 mil 098 millones de pesos) y tiene amplias posibilidades de expansión de su cartera de crédito y captación una vez que comience a ofrecer servicios corporativos, tuviera que llegar a un recorte de 30% de su personal.

Es probable que la estrategia de digitalización intensiva pase factura, pero cuando se trata de los niveles “A, B y C”, y en noviembre, parece más recorte de gastos indispensable para alcanzar métricas superiores en materia de eficiencia y, con eso, es claro que no pensaron en Santa Claus y la cuesta de diciembre para los que salen a finales de mes. Su métrica de eficiencia ha venido progresando, porque mejoró a 52.1 en el tercer trimestre contra más de 60% del año previo.