Paquete Económico 2027: ¿dónde buscar?

La economía mexicana ha navegado de forma relativamente exitosa en un entorno externo complicado y la administración Sheinbaum lo ha hecho sin ceder un ápice en la propuesta gubernamental de Morena, consistente en una permanente reasignación de gasto público a programas sociales, que hoy reciben 1 de cada 10 pesos del presupuesto.

El documento que se entrega hoy a las 6 de la tarde y que contiene el programa económico de cierre de 2026 y el de 2027 deberá marcar una ruta creíble de consolidación fiscal, porque la deuda pública neta se acerca a 58.9% del PIB, y recuperar el terreno hacia abajo sólo puede ocurrir si la economía crece de manera sostenida a tasas constantes de 2.5% del PIB; si se destina una parte del recurso presupuestal a pagar la deuda y si se eleva la eficiencia de las empresas públicas del Estado para que requieran menos apoyo presupuestal y el extra se destina a reducir la deuda pública que permitió consolidar la deuda de Pemex.

Sin embargo, habrá reformas fiscales para afinar recaudación. La estimación de evasión sigue siendo relativamente alta. Sólo fortalecer la trazabilidad del IVA y del IEPS (el giga IVA por excelencia) podría generar un aumento en la recaudación cercana a 13% en ingresos tributarios. ¡El SAT, de Antonio Maqrtínez Dagnino, está puesto!

Se trata de propuestas ambiciosas, interesantes, que implican el control total de la cadena de suministro en todos los sectores, con la transformación digital masiva del sistema de facturación, de cobros y pagos, nacionales y transnacionales, que incluyan los impresionantes mercados de las plataformas sociales, tanto primarios como secundarios y en vivo. Se llama en el mundo ultrafiscalización digital y corre sobre fronteras intangibles, pero que, con blockchain, puedes permitir que el pago del IVA o el IEPS en una facturera se divida (split) y el pago neto vaya al vendedor y el del impuesto al fisco.

Con ello se elimina la posibilidad de evasión en cascada porque la cadena de suministro no hace el jineteo ni devolución. En la Unión Europea se le conoce como ViDA (VAT in the Digital Age), y Brasil y Chile ya lo han implementado. Es evidente que el paso a la digitalización plena comenzará por un sector, y el que se ha elegido, dado el monstruo llamado “huachicol fiscal”, comenzará con la importación de combustibles a México, desde empresas privadas hasta Pemex y su traza hasta la estación de servicio, sea franquiciada por Pemex o no. El foco estará en la identificación de inconsistencias entre compras, importaciones y ventas.

La otra parte está relacionada con las factureras, porque sigue la mata dando, pues el algoritmo del SAT empieza a premiar con el cambio en Aduanas, ya que nos dicen que con las herramientas de IA se están detectando en forma inmediata discrepancias entre el IVA declarado por un comprador y el reportado por un vendedor, práctica que, según la OCDE, el uso de IA ha reducido los periodos de investigación y detección de incumplimientos de IVA, de un promedio de nueve meses a sólo tres.

La última y nos vamos: la Presidenta dijo que el Fobaproa no se terminará de pagar nunca y tiene razón, porque el esquema que se diseñó en 1998 fue usar el dinero de las cuotas cobradas para el seguro de depósito a cubrir el ahorro y quebrantos de instituciones bancarias, pero nunca se permitió utilizar una parte para pagar el capital de la deuda. Si se quiere reducir su proporción al PIB (1.2 billones de pesos el neto), la economía tendría que crecer a una tasa superior de la que crece su deuda, pero para finiquitarla se tendría que pagar —como toda la deuda pública— el capital, no sólo refinanciar la deuda. Ése es el reto de una efectiva consolidación fiscal. ¿O le suena disparatado?

DE FONDOS A FONDO

#CarlosProvencio... Descanse en paz. Un abrazo a su familia y en especial a Marco. No cabe duda que es un personaje que construyó y dejó huella en el sistema “parafinanciero”, pues la AMFE, Amsofipo, Amsofom, Asofintech, Unifimex, Cajas Populares, Socas, para todas ellas, Carlos fue siempre un amigo y aliado en la construcción de instituciones y un sistema que no tiene el fancy club de la banca y las casas de bolsa, pero que representa el único medio de acceso de millones de mexicanos, micro y pequeñas empresas, al sistema financiero formal.