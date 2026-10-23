PanDePala…

Llama la atención la apuesta de Grupo Pan de Pala Rifel, panificadora industrial de origen venezolano, que suma una década de operaciones en México, pues tras iniciar de cero construyó una planta en medio de la pandemia, sus 80 productos se venden en todas las tiendas de conveniencia del país y está por entrar al sistema de supermercados y, para ello, previendo que ha mantenido una tasa de crecimiento de doble dígito desde hace un par de años, está invirtiendo 100 mdd adicionales para ampliar entre 2026 y 2030.

El mercado de panificación en México alcanzó un valor superior a los 11 mil mdd, 70% del mismo se realiza en las panaderías y los mexicanos comemos cerca de 35 kg por año de pan en todas sus modalidades; el preferido es el bolillo y la telera, seguido del pan de caja.

Le comento que la compañía, presidida por David Rifel, inauguró el 16 de octubre la primera fase de esta segunda planta en el Parque Industrial Kaizen II, en Colón, con una superficie de 22 mil 411 m2. El proyecto contempla triplicar su capacidad instalada para superar las 135 mil toneladas anuales y alcanzar más de mil 500 empleos directos hacia 2030.

Rifel está encabezada por David, su hermano Dimitri Rifel, el gran vendedor y, el genio que todo lo logra como director de Operaciones, Eduardo Sánchez, los tres socios que llegaron a México en un momento en que mantener el negocio de pacificación en Venezuela ya no era posible, y por lo mismo, han encontrado en la madurez del mercado respeto de la competencia por su trabajo y una oportunidad permanente de crecimiento.

Rifel reporta un crecimiento anual superior a 40%, combina la comercialización de su propia marca con la fabricación para marcas privadas de cadenas de autoservicio y conveniencia. La incorporación de procesos automatizados y nuevas líneas de producción busca fortalecer su presencia en México y ampliar oportunidades comerciales en EU y Centroamérica.

La inversión representa una señal de confianza empresarial en Querétaro, entidad que ocupa el segundo lugar del Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO y la expansión de Rifel también confirma la diversificación industrial del estado, tradicionalmente asociado con los sectores automotriz, aeroespacial, tecnología y centros datos. Su reto estará en acompañar el crecimiento con infraestructura, talento especializado y cadenas de suministro competitivas, particularmente en una industria donde la eficiencia logística y la capacidad de respuesta son determinantes.

Recordemos que la industria alimentaria mantiene su peso estratégico en la manufactura mexicana. De acuerdo con el Inegi, durante el primer trimestre de 2026 aportó 21.8% del PIB manufacturero, por encima de la fabricación de equipo de transporte, con 20.2%, por lo que penetrar en un segmento del mercado alimentario como el de la panificación industrial, es un gran hito, porque la variedad del panqué, bollos y propuestas de pastelería tiene que satisfacer un paladar fiel a algunos sabores y en búsqueda constante de la propuesta artesanal.

DE FONDOS A FONDO

#Rentas… la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha enfocado sus baterías contra “la derecha” (así dijo), por la fuerte crítica que se ha escuchado sobre la propuesta que presentó la semana pasada en el Congreso local, pero en realidad, debiera pensar seriamente cómo podría afectar el “topar precios”, “obligar y forzar el registro de contratos” en el mercado de rentas en la CDMX. En la ciudad, 26% de la vivienda se renta, 18% es prestada por un familiar y, en Iztapalapa 22% es rentada y 25.7% es vivienda “prestada”.

El 60% del mercado de rentas es de propietarios,de departamentos o casas, que han comprado o heredado. Los rentan para completar ingresos. Desde 2024, se reformó el Código Civil y la renta, no debiera subir más que la inflación, por lo que el fondo de la propuesta va mucho más allá que el precio de la renta.

Si la iniciativa avanza, es muy probable que la escasa construcción de vivienda para renta se detenga, lo mismo que se deprima más el mercado inmobiliario ante la incertidumbre de la cauda de regulaciones que pretenden imponer sobre la propiedad de inmuebles.