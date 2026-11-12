No es momento de eliminar el MIR

Ni está agotado ni desaparece el Monto Independiente de Recuperación (MIR), una cantidad fija en pesos que se suma directamente al salario mínimo antes de aplicarle el porcentaje de aumento por inflación.

Aunque han surgido versiones de que los estudios realizados por diferentes entidades gubernamentales, instituciones académicas, empresariales y sindicales coinciden en el agotamiento del instrumento creado en 2016 por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para facilitar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de ingresos mínimos en un periodo razonable de tiempo.

El año pasado, la CTM, que encabeza Tereso Medina, demandó la extinción del MIR, argumentando que se había agotado como mecanismo de ajuste y estaba operando como “ancla” de los salarios contractuales.

Los empresarios se opusieron, aunque si consideraron la posibilidad de que se realizara un ajuste gradual de la cantidad fija en pesos (MIR) para que se extinga al momento en que el salario mínimo sea suficiente para cubrir las dos canastas básicas, que es la meta del gobierno.

El año pasado, en la resolución final de aumento del salario mínimo, se acordó formar una comisión consultiva tripartita que analizara la conveniencia o no de mantener o eliminar el MIR. Sesionó mes a mes y en la penúltima, recibieron los estudios académicos, de entidades de gobierno y la opinión de la Secretaría del Trabajo.

Se reconoce como una herramienta eficaz para evitar el efecto faro sobre la inflación y, en los tres casos, propusieron una disminución gradual. Incluso, en opinión del Inegi, no debiera desaparecer aun cuando el porcentaje alcance el cero en el tiempo, ya que es una herramienta de política de ajuste salarial utilizable en caso de desajustes en el poder adquisitivo o de un problema económico en el país.

Por lo pronto le adelanto que el 26 de noviembre próximo, cuando se declare en sesión permanente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del Consejo Tripartita, se definirá cuándo se harán públicos los estudios y recomendaciones presentadas en un micrositio, para que la decisión sea transparente para todos los sectores.

DE FONDOS A FONDO

#FomentoCultural Banamex está de manteles largos. A sus 55 años, el fondo cultural más comprometido con la preservación del acervo cultural y artesanal del país, no sólo celebró una trayectoria excepcional en la preservación del patrimonio mexicano, también dejó claro que Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Grupo Financiero Banamex, refrendó su compromiso personal para conservar, incrementar y difundir el patrimonio cultural y artístico de la institución.

Convencido de que el desarrollo de una nación no puede medirse únicamente por indicadores económicos, el empresario defendió la cultura como una inversión estratégica en las personas, la educación y la cohesión social.

Bajo esa visión, y con el liderazgo de Natalia Pollak, Fomento Cultural Banamex inicia una nueva etapa orientada a conectar con las nuevas generaciones mediante experiencias innovadoras, herramientas digitales y una mayor cercanía con las audiencias, sin perder de vista la responsabilidad de proteger uno de los legados culturales más importantes de México.

#AFAC, que lleva Emilio Avendaño, y la ejecución del presupuesto multianual comprometido, más reformas a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, que están por ser presentadas (dicen que a más tardar la próxima semana) por la presidenta Sheinbaum al Congreso de la Unión, son claves para cumplir los compromisos asumidos con la OACI, en materia de seguridad aérea, y por ende, vitales para que la Federal Aviation Agency (FAA) de Bryan Bedford entregue en diciembre el reporte de cumplimiento en seguridad aérea de México nivel I.

Obvio están revisando con lupa si efectivamente en el Decreto de Presupuesto de Egresos recién aprobado en la Cámara de Diputados, incluye los mil 400 millones de pesos comprometidos para 2027, que incluye la contratación de 100 inspectores para el primer año y así sucesivamente hasta completar 300, para dar compromiso a lo suscrito por el titular de la SICT, Jesús Esteva. Mire, lo que se sabe es que del recorte al INE le integraron cerca de 700 millones de pesos a la AFAC, pero lo que tendrá que asegurar la Presidenta es que su subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, no escatime en el flujo para garantizar el cumplimiento.