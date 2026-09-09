Mexico Investment Week 2026

NUEVA YORK.— El contexto en el que se efectúa el Mexico Investment Week resulta coyunturalmente relevante, pues, más allá de la grilla, el dato duro habla: sólo en el último año y medio, el monto invertido por los integrantes de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), que encabeza José María Zertuche, sumó más de 5,376 millones de dólares el año pasado y cerca de 6,027 mdd de capital emprendedor en la primera mitad de éste, incremento que refleja la participación de los fondos de inversión y familia en la compra de 24% de Banamex.

México, ciertamente, ha retrocedido en los Índices de Libertad y Prosperidad que levanta The Atlantic Council o en el World Justice Project Rule of Law Index, lo que pudiera alertar sobre el incremento del riesgo para invertir y financiar proyectos en el país, pero, aun cuando el presidente estadundiense decidió meterle una buena dosis de incertidumbre anual a la relación bilateral, seguimos siendo frontera con el mercado más grande del mundo y el de México es uno de los más vibrantes del orbe, que, dicho sea de paso, se ubica en el lugar 12 en el ranking del Banco Mundial.

México es una economía abierta y no ha cedido el primer lugar exportador a la economía de Estados Unidos, aunque ahora toca el cambio de mantenerlo, pero incoprorando mayor valor agregado a las cadenas de exportación, reto que requiere algo más que el Plan México: un marco legal y regulatorio estable, confiable, que permita la inversión de largo plazo.

Si se registrara un pequeño cambio en la articulación de políticas publicas o una mejor evaluación del desempeño judicial, que tuvieran menos ideología y más metodología para mejorar la eficiencia económica, se podría triplicar el capital de riesgo invertido en proyectos privados o mixtos en el país.

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, abrió el Private Capital Day, con un intresante mensaje para los cerca de 400 evaluadores de inversión que se dieron cita en esta capital el primer día de sesiones: en la nueva fase de integración económica en Norteamérica nuestro país es, sigue siendo y será, un destino estratégico para el capital, pero 15 mil millones de dólares invertidos en 23 años parece un monto pequeño para los requerimientos de innovación, expansión en manufactura, construcción de centros de datos, plataformas de inteligencia artificial, construccion y edificación, ampliación de la infraesturctura energética y logística, telecomunicaciones, salud, educación especializada, etcétera.

Para apalancarlo debe priorizar no sólo la colaboración regional en Norteamérica, sino hacer la tarea para aumentar su competitividad, elemento clave para recuperar un ritmo de crecimiento más dinámico y sostenido.

Los fondos de capital de riesgo, como parte de los cambios introducidos en la estructura de gobernanza y adminisrtratriva de la Amexcap, que dirige Véronique Billia, se encuentran en un proceso de revisión de sus prácticas y también de acompañamiento y coordinación con las afores que concentran un elevado porcentaje de la movilización de capital y ahorro de largo plazo en México.

El marco institucional para la inversión de riesgo ha mejorado, pero, como le comenté en días pasados, se requiere una gran ingeniería jurídica para garantizar la solidez y ejecutabilidad de los contratos, particularmente ante disputas.

La conferencia de cierre, después de una larga jornada de 40 panelistas que se dieron cita en el Amexcap Capital Day que anfitreonó White and Case, representado por su socio Rodrígo Domínguez, fue del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recién aterrizado de China. Cierto, México es un gran destino de inversión, pero hay que cacarearlo y, sobre todo, dermostrarlo.

DE FONDOS A FONDO

#CFE... Un dato aparte: Eugenio Amador, CFO de la CFE, tuvo uno de los aforos más importantes de la reunión, lo que muestra el interés de la inversión global en los proyectos prioritarios de la comisión. La duda no está en la Fibra E y cómo se suben los proyectos para recibir inversión institucional, sino en el mantenimiento en el tiempo de la rentabilidad proyectada en cada inversión incorporada.