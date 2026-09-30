El horizonte no se ve fácil en México

Sólo si se alcanzara un acuerdo con el gobierno del presidente Trump, que reduzca los aranceles para el sector automotriz, del acero y aluminio, podría la economía mexicana tener un choque positivo que rompa la previsión.

Ayer, el pronóstico no vino del IMEF o Citibanamex o de los economistas del sector privado, sino del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, pues la sentencia es clara: la información disponible permite anticipar una moderación en el ritmo de expansión de la actividad económica nacional durante el tercer trimestre del año, después del repunte observado en el trimestre previo. Hacia delante, se prevé que prevalezcan condiciones de holgura en la economía y que el entorno internacional continúe representando una fuente de incertidumbre que pueda impactar en el crecimiento. También apunta a mantener la vigilancia sobre los participantes del sistema y lo curioso es que se han incrementado los comentarios sobre la forma en que ha tomado posiciones un par de participantes.

DE FONDOS A FONDO

#CuentaFácil… En la Asociación de Bancos de México están trabajando a todo lo que da para que sus bancos asociados (19 en total) ofrezcan la nueva cuenta corriente denominada N2Bis orientada a micro y pequeños comercios con topes de hasta 15 mil UDIS de saldo promedio mensual (135 mil 500 pesos), con enrolamiento digital y sin requisitos fiscales.

Cada banco decidirá si la ofrece o no, pero en todos se conocerá como la Cuenta Fácil, una forma de identificar este producto que busca aumentar la penetración de servicios financieros en el segmento de micro y pequeñas empresas, donde la informalidad es muy elevada. En la ABM, también están por elegir al sucesor(a) de Laura Cruz Urquiza, quien se retiró de la Dirección General Adjunta de Estrategia, Innovación y Experiencia del Cliente y era desde esa posición, la copresidenta de la Comisión de Digitalización y Medios de Pago (mejor conocida como la Comepa).

Se barajean algunos nombres: Sinead O’Connor, directora de Banca de onsumo en Banamex; Francisco Martha, director general de Desarrollo de Negocios Digitales en Banorte y Hugo Nájera, director general de Banca Minorista y de Consumo en BBVA México. Los tres tienen sobrada capacidad, sobre todo de entendimiento del futuro de la digitalización. Tenga en cuenta que Jean Marc Mercier, director general de Banco Invex, se mantiene como copresidente de la Comepa.

#NU Banco nombró a Estephany Ley como su cuarta CEO en México. A ella le toca consolidar la transición del balance de sofipo a banco e iniciar el desafío de rentabilizar la impresionante inversión de mercadeo que ha realizado el grupo brasileño en México. Armando Herrera (quien tomó estafeta en la dirección general el año pasado) se mantiene como asesor de ley hasta enero de 2027. Los reemplazos también se acompañan de un nuevo presidente del Consejo de Administración de NU México, pues llega Rodrigo Kuri, quien estuvo mucho tiempo al frente de Banca Digital y de Consumo en Banamex, y luego transitó a Santander en otras áreas de negocio digital.

Kuri fundó con sus socios restauranteros una fintech llamada Pacto, que ha levantado varias rondas de capital, pues con su conocimiento de banca digital y conciliación de cobros y pagos digitalizó con una plataforma única nacida en la Nube, e integra punto de venta, conciliación automatizada y experiencia de cobro en una sola plataforma.

Es evidenate que su incorporación será clave para el proceso de expansión de pagos digitales en México que, en mi muy humilde opinión, tanto en la propuesta de ley como en la regla de pagos con tarjeta está dirigiendo su batería hacia la red de intermediación sin poner al frente una realidad: el único que decide cómo paga es el cliente y, si éste no ve un incentivo, conveniencia y facilidad no hará suyo el medio de pago. Ésa es la diferencia entre la propuesta que está en la Cámara de Diputados y que fue enviada por la presidenta Sheinbaum, porque vea el caso del Pacto, seleccionada por MasterCard para el programa de Smart Path, ya que ha sido adoptada de manera importante en la industria restaurantera para realizar la conciliación de cuentas, pues no sólo el pago con tarjeta importa en la digitalización de servicios financieros.