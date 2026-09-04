Finsus y la política nacional de financiamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reclamado, con diplomática actitud, la falta de financiamiento a las micro y pequeñas empresas, y en México no son pocos los analistas y economistas que argumentan que el país podría crecer más si se canalizara más crédito de parte de la banca, sin embargo, las garantías de Nafin y Bancomext, que dirige Carlos Torres, están concentradas en los bancos del G7.

En muy pocas ocasiones dirigen su atención a los bancos del G40 que, en su mayoría, son los entrantes del sistema, y mucho menos en aquellos que han logrado una transformación extraordinaria de sus balances en el segmento de sofipos o socaps.

Observemos el caso de Finsus, una sofipo que ha alcanzado una cartera de crédito de 20 mil mdp, de los cuales 17 mil 600 mdp son financiamientos a pequeñas empresas con créditos unitarios promedio de 50 mil pesos. Registra unos 750 mil clientes y, su nivel de respuesta en la app es de 30 minutos si el potencial cliente tiene un buen documento (comprobable) de cumplimiento fiscal, y más si tienen flujos. Su Imor e Imora están en 2.39%, según CNBV.

Por su tamaño en cartera, está ligeramente debajo de NU, Kapital, Bankaool y por arriba de Plata, Openbank, Hey, Covalto, Revolut y Ualá. Tiene capacidad para ser banco digital por el activo total. Se fondea fundamentalmente con la captación que al crecer a tasa de 1.3% en el primer semestre del año, hoy cubre sin problema el fondeo de su colocación. Cerró a mayo con 23 mil mdp y, su costo de captación se ubica en torno a 10.80% y la cartera se encuentra documentada a plazo de 13 a 14 meses. Como no es banco, no puede emitir deuda, a pesar de que la regulación de las sofipos en materia de solvencia es tan estricta como la bancaria. Hoy tiene un rango de colocación ligeramente inferior al de Kapital —cuya cartera se expandió de forma relevante al fusionar la compra de Actinver— y o arriba de Planta y Openbank, los bancos digitales, ya ni digamos de Covalto y Revolut.

Por su rango de capital, debiera poder emitir en el mercado de deuda, cual si fuera banco, para expandir su capacidad de colocación de crédito, pero a las sofipos, pese a ser entidades altamente reguladas, no se les permite tomar deuda para apalancar su capacidad de colocación.

La pregunta: ¿no son estas entidades financieras, si son adecuadamente reguladas y supervisadas, las que tienen mejor capacidad de atención a los micro negocios y, quienes deberían recibir garantías para cubrir primeras pérdidas a quienes financian?

DE FONDOS A FONDO

#HBeyond… Quien acaba de conseguir un touchdown es Gonzalo Hevia Baillères, fundador de HBeyond, al incorporarse al grupo propietario de los Seattle Seahawks, una de las franquicias más relevantes de la NFL. Esta inversión se suma un nuevo capítulo a una trayectoria que ya incluye la creación de empresas tecnológicas como Lok, startup de logística que alcanzó una valuación cercana a 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024. HBeyond, firma de inversión con sede en Nueva York y presencia en CDMX y Miami, ha construido un portafolio que va desde capital de riesgo hasta posiciones mayoritarias, con apuestas en IA, infraestructura, deportes y entretenimiento.

#VideoJuegos. El 9 de septiembre, Guadalajara será sede de Explorando Futuros Digitales, uno de los pocos eventos enfocados en impulsar la industria de los videojuegos. Lo organizan el gobierno de Jalisco, Ciudad Creativa Digital y el British Council. Habrá talleres, masterclass y networking gratuitos. Buen timing para un sector en auge que en 2025 facturó más de 201 mil mdd a nivel global, 9.1% más que un año antes. El evento forma parte de Conecta Challenge 2026, programa de aceleración nacido en Jalisco en 2023 que cada año se enfoca en una industria creativa diferente. Pero ojo, esta edición abrió por primera vez su convocatoria a todo México. Ese día presentarán a los 25 estudios seleccionados para una ruta de tres meses con formación especializada y la posibilidad de competir por 500 mil pesos para desarrollar un videojuego sobre ¡salud mental!