Falso dilema: recaudación fiscal o control de inflación

El discurso político parece estar perdido, pues, una de las razones por las que en México se ha logrado contener la inflación en niveles por debajo de países de Latinoamérica y la OCDE, se debe a la aplicación extendida de la fórmula Messmacher por esta administración. A la subida del precio del crudo y su reflejo en el precio de gasolinas, la aplica la reducción del IEPS a gasolinas y diésel (ése fue el extendido por lo que se contiene el incremento de precios del transporte).

¿Qué es más caro: mantener el subsidio a combustibles y destinar 70 mil mdp de ingresos fiscales a contener la inflación de bolsillo al consumidor, o pagar casi 100 mil mdp si sube la tasa de referencia de Banxico en 25 puntos base? Pasa de un lado del gasto al otro, y el esfuerzo deberá ser de mucha fiscalización y contención del gasto para que no se dispare el déficit por la caída del ingreso. Por lo pronto, el anuncio es: Hacienda cubrirá 100% del IEPS al diésel y elevó los estímulos para Magna y Premium, mientras la mezcla mexicana supera los 104 dólares por barril. El costo de la contención rondaría los 11 mil mdp al mes. Esto no incluye cuánto costaría al erario el aumento de la tasa si la inflación se dispara, al bolsillo y a la economía… ¡ni se diga! Es mejor la fórmula Messmacher.

DE FONDOS A FONDO

#Trafalgar Casa de Bolsa… tras confirmarse el cambio de control de CI Casa de Bolsa a Empresas Trafalgar, TRF Casa de Bolsa, recibió calificación de riesgo de emisión y contraparte de BBB+.mx con perspectiva estable como emisor en moneda local a largo plazo y ML A-2.mx para corto plazo, esto es, grado de inversión por Moody’s Local México. El equipo de análisis de riesgo evaluó como positivo el que se mantuviera la probada plataforma de operación bursátil de CI (entidad adquirida con autorización de CNBV en junio), y una buena parte de su experimentado equipo directivo. Una combinación de “nuevo entrante” con capital humano y plataforma de operación experimentada. Trf CB inicia con un ICAP de 22.57 y su objetivo es elevarlo a 30.0% en la medida en que reactive la operación de valores y crédito. Reinicia con un número acotado de líneas de financiamiento y de crédito contraparte, normal en un cambio de control, y recibió una aportación de capital del nuevo accionista tras la adquisición, por lo que sus índices de liquidez y apalancamiento fueron evaluados como consistentes con la estrategia del negocio, orientada a la intermediación de deuda gubernamental con liquidación intradía, toma limitada de posiciones propias y una estructura de balance conservadora que irá creciendo poco a poco. La proyección indica que alcanzará punto de equilibrio a mediados de 2027 y utilidad operativa en 2028.

#Finsus… En el contexto del Mexico Investment Week de la semana pasada, Norman Hagemeister, presidente de Financiera Sustentable y Carlos Marmolejo, director general, se reunieron en Nueva York con varios fondos de inversión de capital para presentar su modelo de negocio y estrategia de crecimiento, reuniones bajo invitación organizadas por uno de los 5 top investment banking. Siendo que el mercado financiero de México sigue en el radar de la inversión global al ser uno con probada subpenetración, con capacidad de crecimiento y rentable, Finsus ha decidido explorar la posibilidad de un socio de largo plazo, para acompañar su estrategia de crecimiento en el mercado pyme y captación de plazo, mediante el apuntalamiento de su capital regulatorio. Su modelo, de captación, crédito y servicios especializados se ha traducido en rentabilidad, pero su sostenibilidad requiere de socios que busquen invertir en plataformas de finanzas digitales en México con modelos sostenibles, rentables y con buena calidad de cartera. Es justamente ahí donde Finsus está despertando interés, pues tiene uno de los más bajos índices de morosidad. Para Finsus, el desafío no sólo es presentar de nuevo una licencia de banca digital, sino además crecer la cartera de la financiera con mayor capital regulatorio y por eso están eligiendo a un socio (no les interesa pulverizar tenencia) que sea al mismo tiempo aliado estratégico para expandir su operación en el sistema financiero. Y en una de ésas, ¡hasta Capital One se apunta!