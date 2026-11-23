Noviembre 20 será un día para recordar en los mercados globales por la fuerte contracción observada en los mercados estadunidenses y el contagio en el mundo. Pero no todos los mercados cayeron.

Mientras caían las acciones, incluyendo las tecnológicas, las tasas de los mercados de bonos gubernamentales globales cayeron, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, zona Euro, Hong Kong y Singapur como resultado de dos eventos: 1) la elevación de tasas de interés de los bancos centrales de Occidente ante la evidente presión que ejerce la inflación y la actividad económica impulsada por el sector tecnológico y; 2) la búsqueda de activos financieros de refugio ante el aumento de aversión al riesgo que le ha pegado lo mismo a los precios de los metales (oro y plata, ni se diga) virtuales como el Bitcoin.

En general, no hay una posición que indique que la corrección mostrada recientemente por las acciones tecnológicas está apuntando a una corrección sectorial como la observada en el año 2000 con el “puntocom” (dotcom/.com) o como la de octubre de 1987. Pero nadie sabe que reventó una burbuja, sino cuando revienta.

En México, aumentaron las críticas al Banco de México por el nivel del peso frente al dólar (19.7), pero, en realidad, los economistas fundamentales (no los mercadistas y coyunturales) anticipan que en diciembre mantendrá la tasa de referencia en 6.25 y si la inflación muestra baja, aprovechen para llevarla a 6%, donde está el promedio presupuestal para 2027.

Sólo advierta un dato: el índice MSCI All Country World registró su séptima sesión consecutiva de pérdidas encabezadas por el Nasdaq, que cayó 10%, el S&P 500 cayó 8.6% y el Dow perdió 8%, mientras que los mercados asiáticos, como el Nikkei 225 de Japón, -7.70% durante la semana, y el mercado de Taiwán, -17.5% durante la semana, pero, en México, el S&P/BMV IPC cayó 0.12% el viernes y el ajuste semanal fue menor al promedio al MSCI.

México ha perdido desde hace tiempo su calidad de activo refugio, pero lo que acontece con el peso también lo es para el resto de las monedas emergentes, porque en las últimas tres semanas ha caído el precio del crudo sin que se haya resuelto el conflicto en Oriente Medio (hay una reunión crucial esta semana de OPEP+) y eso necesariamente indica menor inflación para el mundo.

En Estados Unidos, la Fed ha sido muy vocal sobre el incremento de tasas próximo y, en el caso de las tecnológicas y las empresas ligadas a la expansión de lo data center en el mundo, pareciera que lo que se observa es una “minibubble” concentrada en tecnológicas y su cadena de valor global. ¡Moñito cruzado!

DE FONDOS A FONDO

#BIVA… La Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que dirige María Ariza, celebró la semana pasada en Londres una nueva edición de Mexico Investment Week UK, en la que reunió a empresarios mexicanos, autoridades e inversionistas institucionales británicos para explorar oportunidades de inversión, fortalecer los vínculos financieros entre ambos países y promover el acceso de empresas mexicanas a capital internacional. Este encuentro incluyó reuniones bilaterales entre emisoras e inversionistas, con énfasis en el financiamiento de largo plazo y sectores como infraestructura, tecnología y manufactura avanzada.

El intercambio comercial entre México y Reino Unido creció cerca de 12% anual y alcanzó los 7 mil 500 millones de libras en los 12 meses concluidos en junio de 2026 y, la inversión extranjera sumó 741.8 millones de dólares sólo en el primer trimestre (frente a 233.6 millones en el mismo lapso de 2025)— y Reino Unido se sumó al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP / TIPAT) el 22 de junio de 2026, con lo que se abre una oportunidad para profundizar la relación comercial y financiera.

María Ariza destacó que no se trata sólo de presentar las fortalezas de México, sino de escuchar a los inversionistas internacionales y entender qué necesitan para destinar capital de largo plazo al país.

El objetivo es que ese interés se traduzca en inversiones concretas, y el mercado de valores tiene un papel importante a desempeñar para impulsar el crecimiento de las empresas mexicanas.