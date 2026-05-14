Banco “bunq”, ¿retará a Banxico?

El “Banco de la Libertad”, ahora de origen holandés, denominado “banco bunq”, inició esta semana la solicitud para operar un banco múltiple en México. Otro que piensa que el proceso es fácil y que la revolución digital viene a un mercado de fácil, con una activa operación en flujos internacionales, de fácil penetración y en crecimiento. Bueno, se dará cuenta que Openbank de Santander, Revolut y Plata esperaron al menos dos años y medio, en el mejor de los casos, para lograrlo.

La promesa financiera de su CEO, Ali Niknam, es muy atractiva, porque en una década, de haber fundado un “banco móvil” en 2012, que sentó todas las bases de operación digital, pero fue hasta mayo de 2022, cuando “bunq” adquiere el banco belga Tribount, que se convirtió en el segundo neobanco más grande de la Unión Europea, año en que, además, confrontó legalmente al Banco Central de Países Bajos (DCB), cuando le prohibió utilizar modelos de Inteligencia Artificial para identificación de sus clientes, al considerar que dichos métodos de screening no se alineaban a la regulación en materia de lavado de dinero.

Total, que Niknam ganó y la Corte Holandesa le dio la razón al señalar que el Banco Central, a diferencia del banquero, no demostró lo que este argumentaba: la inteligencia artificial y las tecnologías generativas pueden mejorar la efectividad de las medidas de prevención y detección del lavado de dinero. Es su GenAI, la IA generativa propia de “bunq” con todos sus agentes listos para entrar al mercado de México.

Interesante, ¿no? “Bunq” es un banco colorido (el arcoíris es su bandera), el año pasado sobrepasó los 20 millones de usuarios europeos y obtuvo la licencia para adquirir un asesor de inversiones en Estados Unidos, lo que le da la oportunidad de que sus clientes puedan invertir en directo en fondos, acciones, ETF, desde la app.

El segundo neobanco más grande de Europa solicita licencia de la Institución de Banca Múltiple (INC) y en su última ronda de financiamiento de la serie A levantó 193 millones de euros, ha levantado 368 millones de euros a la fecha, y su valuación ronda los 1,600 millones de euros.

Su oferta, insisto, no difiere mucho de la de Revolut de Juan Guerra, porque se centrará en ciudadanos globales que residen en México o tienen vínculos con el país, pero en el retail, casi igual que BBVA, Santander, HSBC, Banamex, Banorte, GBM, etcétera.

“Su misión de facilitar la vida a la creciente comunidad de ciudadanos globales en México”.

Una licencia bancaria completa permitiría a “bunq” ofrecer a los residentes mexicanos globales (viven, trabajan y viajan por el mundo) servicios bancarios integrales, cuentas multidivisa. Al menos esto promete Ali Niknam, y de paso comenta que “ha sido un placer trabajar con la CNBV y Banxico para facilitar la vida de quienes consideran México su hogar”.

Por cierto, ahora que se cuestiona en serio en México el momento de permitir el ahorro en stablecoins o la compra y venta de valores en los mercados globales a través de asesores de inversión, puede que la llegada de este irruptivo participante, le mueva en serio el entorno a las autoridades financieras mexicanas. ¡Bienvenido!

DE FONDOS A FONDO

#FakeNews… En el entorno actual de la relación bilateral, que se ha “crispado” por la decisión de proteger a Rubén Rocha Moya frente a las acusaciones presentadas por el fiscal de Estados Unidos contra él y otros nueve coacusados, es posible que toda noticia negativa se tienda a exagerar y también que surjan “versiones” que apunten no sólo a más acusaciones que muestren la relación entre el narco, la política, las finanzas, etcétera.

La realidad es que el FinCEN no filtra, actúa. Lo mismo el Treasury. Ningún banco del Tier One está señalado, pero debo reconocer que ningún banco en México o Estados Unidos puede garantizar que alguien le dará un safe harbour, pues tenga en cuenta que en todo el mundo los bancos y empresas financieras están altamente regulados y pueden estar sujetos a sanciones, en EU multan y cierran bancos todos los días, y en México, no los cierran, pero sí los multan.