¡Almost Junk!: difícil situación para Sheinbaum

Nada puede hacer un secretario de Hacienda, cuando llega el momento en que el ingreso del gobierno no alcanza para sostener promesas crecientes de campaña. Esa ha sido la problemática desde 2020, cuando México perdió el escalón hacia arriba en el grado de inversión, el que se mantuvo pese al deterioro de Pemex y la renegociación del T-MEC entre 2014 y 2018.

Cierto, con la acción emitida por el equipo de calificaciones soberanas de Moody’s, con excepción de S&P que ahora se coloca dos escalones (BBB con perspectiva negativa), el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con escasos 12 meses para evitar el regreso de la deuda soberana a Junk, y con ello, también para mantener tasas de colocación de deuda refinanciada en torno a 5.16% versus 7.16 por ciento.

Es pura matemática, no hay ninguna confabulación de la derecha neoliberal o de la maquiavélica oposición, sino resultado de decisiones políticas que elevaron el gasto, a deuda bruta del gobierno de 36% al inicio del periodo de López Obrador, y el déficit fiscal amplio en 2.1% del PIB. Moody’s, como S&P y Fitch, como lo hace el sector privado, que la recuperación de la economía en el corto plazo será mínima (en torno a 1.1%), que la presión del gasto es mayor a la capacidad de ingreso ya presionado por los ajustes fiscales y arancelarios, y que el principal factor de contracción del ingreso fiscal y por ende de la consolidación fiscal, es Pemex, la entidad que hasta ahora, ha tenido un rescate financiero impecable, pero ha tenido un mal desempeño operativo. Es el lastre de lastres.

Sheinbaum heredó un marco macro presionado y complicado de maniobrar, no sólo por la presión constante que ha impuesto el cambio en la política comercial de Trump, sino por el aumento de la presión para que actúe en la destrucción de las relaciones de corrupción y protección en las zonas de control de los cárteles, que tienen estructuras descabezadas, pero se reorganizan más rápido. Para lograr una reducción efectiva del déficit, no se requieren soluciones espectaculares, sólo acciones que equilibren las distorsiones que han causado algunas políticas públicas en materia de gasto.

México realizó en 2025 el ajuste fiscal más importante desde 1995, equivalente a 1.3 puntos del PIB, pero es insuficiente para bajarlo al nivel pospandemia de 3.6% del PIB, y, aunque en el primer trimestre de 2026 ya se observa continuidad en la disciplina fiscal, con superávit primario y ahorros importantes en costo financiero de la deuda, la trayectoria de fin de año sigue ubicando el déficit por arriba de 4.5% y la deuda arriba de 52 por ciento. Este alineamiento de las calificaciones de las tres grandes, que ubican al país a un grado de bajar a Junk, por lo pronto, le acabará costando al sobrando en tasa, un medio puntito adicional y eso si el Comité de Mercados Abiertos de la Fed no ejerce de mayoría efectiva y le sube la tasa a Kevin Warsh, afirmando la autonomía del sistema contra el presidente Trump.

DE FONDOS A FONDO

#MiClip… Mi Clip Cuenta, aunque forma parte del Grupo Empresarial Clip, que preside Adolfo Babatz, la nueva app de pagos que incluyen la emisión y administración de Fondos de Pago ligados a MasterCard, son proporcionados por Clip AI, la Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) que tardó un buen en operar y, no en Clip, el agregador número uno de México. La próxima semana será su lanzamiento y llega justo previo al Mundial.

#AMEXCAP… Cambios en toda la estructura de representación de los capitales privados. José María Zertuche, de BlackRock México (Infraestructura), sustituye a Pablo Coballasi y, los vicepresidentes serán Rebeca Pizano, de Silverblue Mezzanine; Alejandro Rodríguez, de Catena Activos Alternativos; Eduardo Vaudrecourt, de Ennova America, y Eduardo Legorreta, de Altum Capital. Recordará que Véronique Billia fue confirmada recientemente como directora de la AMEXCAP y, que la agrupación tiene delante desafíos para ajustar el marco regulatorio de estructurados, los temas fiscales que estos conllevan y, una mejora importante en la relación con los otros inversionistas institucionales.