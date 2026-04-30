Aduanas: desafío portuario

La elección de ayer en la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), marcó la renovación de uno de los organismos más influyentes en la operación del comercio marítimo en el país. Le comento que Roberto M. Meillón Covarrubias fue electo presidente para el periodo 2026–2028, en un contexto en el que la eficiencia logística se ha convertido en una variable central de competitividad económica. Su desafío será transitar en el cambio en reglas y leyes en el sistema aduanal, del SAT y, la muy frecuente descoordinación entre autoridades administrativas y de Marina en los puertos.

Meillón sucede a Fernando Con y Ledesma, quien impulsó el fortalecimiento institucional que incluyó la creación del Instituto Académico de la AMANAC que otorga capacitación con validez oficial, la apertura de la representación de CIANAM en México y la obtención del distintivo Hecho en México, con el objetivo de reforzar el posicionamiento del sector dentro del ecosistema exportador. La AMANAC concentra cerca de 95% de las líneas navieras y agentes consignatarios que participan en el comercio marítimo, en un sistema que movilizó 248.7 millones de toneladas desde y hacia México y 8.7 millones de contenedores en 2025.

Aun así, el principal factor de presión no es la capacidad, sino en las interrupciones aduanales, que ralentizan a los puertos, con tiempos de salida que se han incrementado de 7–8 a 15–16 días o más. Incluyendo los de transbordo. Nos cuentan que habrá otro cambio importante en el sistema, que está siendo coordinado por la Agencia Digital, de José Merino, y que explica los cambios que implementa Héctor Romero, incluyendo cambio de personal y nuevo aprendizaje. La AMANAC ha tenido seis directores en ocho años.

Este deterioro operativo se concentró con mayor intensidad en Manzanillo, donde las limitaciones de conectividad terrestre se suman a la lentitud aduanal que, para todos los participantes del sector privado, no sólo agentes navieros, ha generado un embudo portuario, que se tradujo en una reducción de 8.8% en el movimiento de carga en 2025 recibida o enviada en los puertos, según el reporte de Marina Mercante y, 18,628 buques atendidos el año pasado, 5.7% menos que en 2024.

De hecho, el fenómeno de ralentización administrativa y aduanal es transversal en el sistema portuario, pues la sobrerregulación y los esquemas de revisión elevaron los tiempos de flujo de carga y contenedores hasta en 50%, alcanzando periodos de 15 días, incluso hasta un mes en casos específicos.

Regreso al tema de agentes navieros, la asociación incrementó su presencia en espacios de interlocución económica al integrarse al consejo de la Concamin, que preside Alejandro Malagón, lo que reforzó su posición dentro del diálogo entre industria, logística y los principales funcionarios que intervienen en la definición de política pública. Así, la agenda de la nueva presidencia priorizará la reducción de interrupciones y alineación de la cadena logística con una mayor movilidad de la carga, en un escenario donde la competitividad del comercio exterior depende cada vez menos del volumen y más de la certidumbre en la movilidad de la carga.

DE FONDOS A FONDO

#Alsea, que dirige Christian Gurría, operador líder de establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Restaurantes de Servicio Completo en América Latina y Europa, sigue teniendo su principal foco en México, y prueba de ello es que de los 876 millones de pesos de inversiones de capital realizadas en el primer trimestre de 2026 en todas las regiones donde opera, a México se destinaron 550 millones de pesos, 63 por ciento. Este mercado es clave para la empresa que opera marcas como Vips, Starbucks, Chili’s y Domino’s Pizza, y parte de la inversión se realizará en la segunda mitad del año para traer las marcas Raising Cane’s, y Chipotle, lo que aumentará la diversificación de su portafolio en sectores de alto potencial de consumo. Las ventas de Alsea en México representaron 56.0% de sus ventas totales en el primer trimestre de este año, registrando un aumento de 4.9 por ciento. El crecimiento en ventas en las mismas tiendas por segmento fue de 4.9% para restaurantes de servicio completo; 4.6% en el de comida rápida; y 2.1% para Starbucks.