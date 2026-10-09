Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 9 de octubre de 2026

TIRAR

¿Qué alimentos debes tirar de inmediato cuando pasan su fecha de caducidad?

R. Algunos productos toleran cierto margen, pero hay siete que conviene desechar sin dudar. Los lácteos frescos como leche y crema se descomponen rápido y pueden causar malestar severo. El pollo crudo y la carne molida desarrollan bacterias peligrosas incluso antes de oler mal. El pescado es aún más delicado: su deterioro es veloz y silencioso. Los embutidos pierden seguridad al primer signo de baba o cambio de color. Las ensaladas en bolsa y verduras precortadas son terreno fértil para bacterias una vez vencidas. Finalmente, los jugos sin pasteurizar pueden fermentar y volverse inseguros. En estos casos, la fecha no es sugerencia: es límite. Cuando se trata de alimentos de alto riesgo, la regla es simple y sensata: mejor tirar que lamentar.

AULAS

Me dice una amiga que en Francia están cerrando escuelas, que las clases se encuentran vacías; qué está sucediendo? ¿Pasa lo mismo en México?

R. Francia recibe el nuevo ciclo escolar con 161,000 alumnos menos que el año pasado, la caída más brusca jamás registrada —y el fenómeno ya trepó de preescolar a secundaria.

El ministro Édouard Geffray admite que “la oferta educativa debe repensarse”: el país perderá 1.7 millones de estudiantes, casi 15% del total, en una década. Ya se recortaron 4,000 plazas docentes. Pero Francia llega tarde a esta fiesta demográfica: Italia y España rondan tasas de fecundidad de 1.2, Japón cierra escuelas a razón de dos por día desde hace quince años, y hasta China vio caer sus nacimientos 40%, pese a abandonar su política de un solo hijo. El aula vacía, resulta, es el futuro compartido de todo país próspero que dejó de tener hijos.

México replica el drama francés con un giro propio. La fecundidad cayó a 1.6 hijos por mujer y Sheinbaum ya lo admitió sin rodeos: nacen menos niños, luego hay menos preescolares. La primaria pierde alumnos desde 2011, con dos millones menos en su historia reciente, y la ola de 2020 — el peor año de nacimientos — está por golpear ese nivel. Tabasco ya eliminó turnos vespertinos por falta de matrícula. Pero aquí hay un matiz incómodo: 11 de cada 100 niños en edad escolar están fuera del aula, casi el doble que en 2015, y no todo se explica por la natalidad —la pobreza y la deserción también cobran factura. Para 2034, México tendrá más abuelos que niños. El futuro llegó antes de lo previsto.

CANADÁ/ESTUDIANTES

¿Sigue siendo Canadá la alternativa sensata frente a Estados Unidos para estudiantes mexicanos?

R. Cada vez menos. Desde 2024, Ottawa exige visa a los mexicanos por primera vez en años —producto del aumento de solicitudes de asilo— y ha recortado el tope nacional de permisos de estudio de 485,000 a 408,000 para 2026, con tasas de rechazo que llegaron a 65 por ciento. Los titulares de permisos activos cayeron de un millón a 725,000 en sólo 20 meses.

Canadá conserva ventajas reales: colegiaturas más bajas, permiso de trabajo postgrado y ruta hacia la residencia. Pero la puerta que antes se abría casi sola hoy exige más papeles, más dinero comprobado y más paciencia. Para el estudiante mexicano promedio, Canadá dejó de ser el refugio fácil frente a la incertidumbre estadunidense —ahora es apenas una opción más entre varias, todas cuesta arriba.