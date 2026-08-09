Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 9 de agosto de 2026

LOS CALCETINES

¿Las marcas de los calcetines en los tobillos son motivo de preocupación?

R: En la mayoría de los casos no. Esas líneas aparecen porque el elástico comprime la piel durante horas y es completamente normal, sobre todo si usas calcetines ajustados o pasas mucho tiempo de pie. Sin embargo los médicos recomiendan prestar atención si las marcas persisten mucho después de quitarte el calcetín, si la piel se ve hinchada, si nota hormigueo o cambios de color, o si aparecen junto con hinchazón en piernas o pies. Estos signos podrían indicar retención de líquidos, problemas circulatorios o incluso afecciones cardíacas o renales que conviene revisar con un médico. Si la marca desaparece rápido y no siente nada raro, su cuerpo simplemente le está diciendo que tal vez es hora de comprar calcetines de una talla más grande.

EL ESTORNUDO

¿Por qué algunas personas estornudan al ver una luz brillante?

R: Ocurre por algo llamado síndrome ACHOO, un fenómeno que afecta a una de cada cuatro personas. El sol suele hacernos bien: ayuda a producir vitamina D, mejora el ánimo gracias a la serotonina y hasta ordena nuestro reloj interno. Pero en algunas personas los nervios que detectan la luz están tan cerca de los que controlan el estornudo que se cruzan las señales en el cerebro. Al mirar una luz intensa, el cerebro interpreta la señal como si algo irritara la nariz y dispara el estornudo. Es un rasgo hereditario, así que si sus padres estornudan con el sol, probablemente usted también. La próxima vez que salga a la calle y estornude sin razón aparente, ya sabe: no es alergia, es que su cerebro confundió el sol.

AL BOTE

¿Cuál es el origen de la frase “se lo llevaron al bote”?

R. La frase “se lo llevaron al bote” es una expresión coloquial mexicana que se utiliza cuando arrestan a alguien o lo meten a la cárcel. Su origen proviene de celdas improvisadas que se usaban a mediados del siglo XX en el México rural, específicamente en el municipio de Coyame del Sotol, Chihuahua.

Antes de que existieran comisarías modernas, las autoridades locales utilizaban un gran tambor o bote metálico industrial situado detrás del edificio municipal para encerrar a quienes alteraban el orden público o causaban disturbios por embriaguez. Dicho bote tenía una pequeña reja para la ventilación y para introducir comida. Al meter literalmente a los infractores dentro de este contenedor metálico, el término “el bote” se popularizó en todo el país como sinónimo de celda o prisión.

CALAMBRES

¿Por qué me dan calambres en las piernas en las noches?

R. Los músculos de las piernas se contraen y expanden para generar movimiento. Un calambre es una contracción súbita e involuntaria de un músculo, casi siempre en la pantorrilla, y puede durar segundos o varios minutos. El ejercicio prolongado o en calor es un desencadenante común, sobre todo con músculos cansados o deshidratados. La falta de electrolitos como magnesio o potasio también favorece los calambres. El riesgo aumenta durante el embarazo y con la edad, además de ciertos medicamentos como los diuréticos.

Los síntomas incluyen dolor repentino, rigidez muscular y a veces un bulto o temblor bajo la piel. La mayoría se resuelve sólo estirando o masajeando el músculo, poniéndose de pie o aplicando calor. Para prevenirlos conviene hidratarse bien, calentar antes de ejercitarse y estirar después. Consulte a un médico si los calambres son intensos, frecuentes o vienen acompañados de entumecimiento o debilidad.