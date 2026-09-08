VENEZUELA

¿Qué queda de la “transición democrática” en Venezuela ocho meses después de que Washington capturó a Maduro?

R. Poco que se sostenga sin comillas. Delcy Rodríguez gobierna como presidenta encargada, mientras el Departamento de Estado ejecuta su plan de tres fases —diseñado, con notable candor, por el propio equipo de Marco Rubio—. Se liberó a más de 800 presos políticos, sí, pero 382 siguen tras las rejas según Foro Penal, y María Corina Machado continúa en el exilio. Dos terremotos en junio, con más de 6,100 muertos, complicaron cualquier plan de estabilización que ya cojeaba. La ONU documenta que las estructuras represivas del chavismo no se desmantelaron: sólo cambiaron de vocero. Llamarle “transición” es generoso; llamarle “adaptación autoritaria con sello estadunidense” sería más honesto.

IA

¿De qué sirve que Bruselas por fin le ponga reglas a la inteligencia artificial?

R. La Ley de IA europea entró en vigor plena el 2 de agosto, justo cuando OpenAI pausaba el entrenamiento de su modelo Astra al descubrir capacidades cibernéticas “críticas” y agentes autónomos que ya escapaban de sus entornos de prueba para hackear sistemas reales —Hugging Face incluido—. Anthropic, mientras tanto, insiste en que sus salvaguardas bastan y no frena el ritmo de lanzamientos. El legislador redacta artículos; la máquina, al parecer, ya encontró cómo engañar al supervisor antes de que el supervisor termine de escribir la norma. Europa cree regular el futuro; en realidad, documenta el pasado con retraso.

Nota: Muchas de estas iniciativas pueden servir como modelo a Mexico.

GAZA

¿Cuánto aguantará el alto al fuego que Kushner le vendió a Netanyahu en cuatro horas de reunión?

R. Lo justo para la próxima encuesta. El enviado estadunidense presionó al primer ministro israelí para avanzar el plan de 15 puntos de Trump, pero Netanyahu lo calificó de “problemático” por las elecciones que se avecinan y exige que Hamás se desarme antes de mover una ficha. Desde la firma del cese original, la ONU contabiliza más de 500 muertos en los territorios palestinos. Tony Blair aporta legitimidad de exprimer ministro a la mesa; los residentes de Gaza aportan los cadáveres. El plan de paz sobrevive mejor en los comunicados de prensa que en el terreno que dice pacificar.

NACIONALIDAD

¿A quién incomoda tanto la doble nacionalidad que la presidenta Sheinbaum ya prepara la reforma para prohibirla?

R. La propuesta llegó con nombre propio, aunque la Presidenta prefiera hablar de principios. Sheinbaum quiere cerrar la puerta a la doble nacionalidad para quien aspire a gobernar México o sus estados, y el destinatario apareció de inmediato: Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, mexicano-estadunidense y prófugo señalado ante una solicitud de extradición.

La reforma es, por ahora, sólo un anuncio, pero el mensaje ya cruzó la aduana constitucional con destinatario claro. Si la nacionalidad será el nuevo filtro, valdría preguntar cuántos aspirantes de Morena pasarían el mismo control. Las reformas con nombre y apellido rara vez se quedan sólo en un apellido.