Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 8 de mayo de 2026

ACEITE DE PESCADO

¿Las cápsulas de aceite de pescado funcionan o son medio cuento?

R. La promesa es seductora: una pastilla diaria que protege el corazón. La realidad es mucho más modesta. Los grandes ensayos clínicos —con miles de participantes comparando suplemento vs. placebo— muestran que, para la mayoría de las personas sanas, el aceite de pescado no reduce de forma significativa el riesgo de infartos o derrames. Su beneficio real aparece sólo en grupos muy específicos: personas con triglicéridos extremadamente altos o bajo indicación médica precisa.

El problema es que el mercado vende esperanza en frascos de 600 pesos al mes. Y no siempre con la calidad que promete. Por ejemplo, pruebas recientes en EU analizaron 20 marcas populares:

• 16 cumplieron con estándares de seguridad.

• Una no coincidía con lo que decía su etiqueta.

• Varias mostraban señales de oxidación, es decir, aceite rancio.

Aunque la mayoría no contenía niveles peligrosos de contaminantes como PCB, la preocupación persiste: son compuestos que pueden acumularse y causar daños a largo plazo.

Estos compuestos no son un fraude, pero tampoco el escudo milagroso que se anuncia. Para la mayoría, comer pescado real dos veces por semana ofrece más beneficios, menos riesgos y cuesta menos que seguir alimentando la ilusión encapsulada.

LA CONSTITUCIÓN

Señor Alfredo, seguido escribe acerca de la inteligencia artificial y me interesa saber si hay algún proyecto para tratar de regularla o va a pasar como con internet, “¡después de ahogado el niñito, se tapa el pozo!”.

R. El único proyecto que en estos momentos tiene posibilidad de establecerse es la llamada Constitución de Anthropic, que es un conjunto de principios que orienta el comportamiento de Claude, su asistente de inteligencia artificial. Su objetivo es que el sistema sea más útil, más seguro y más confiable para las personas que lo usan. En vez de depender sólo de instrucciones generales, Anthropic propone una base clara de reglas para ayudar al modelo a responder de manera responsable.

Esta idea busca reducir respuestas peligrosas, sesgadas o engañosas. También intenta que la inteligencia artificial respete ciertos valores humanos, como la honestidad, la protección de la privacidad y la evitación de daños. Cuando Claude recibe una solicitud, estas reglas ayudan a decidir cómo responder si hay un conflicto entre ser útil y ser seguro.

En la práctica, la constitución funciona como una guía interna de comportamiento. No es una constitución legal, sino un marco de principios para entrenar y ajustar el modelo. Anthropic la usa para que la inteligencia artificial tome decisiones más cuidadosas y coherentes. Esta Constitución de Anthropic es una forma de diseñar una IA que siga normas explícitas de seguridad y conducta, con el fin de servir mejor a las personas sin perder responsabilidad.