Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 7 de octubre de 2026

SOLEDAD

¿Cuándo dejó de ser la soledad un asunto del corazón y pasó a ser un asunto del cuerpo entero?

R. Cuando la ciencia empezó a medirla como factor de riesgo, no como sentimiento. Estudios recientes equiparan el daño del aislamiento crónico al del tabaquismo: eleva el riesgo cardiovascular, debilita las defensas y acelera el deterioro cognitivo. En Francia, casi uno de cada cuatro adultos dijo sentirse solo en 2025, y el patrón se repite en gran parte del mundo desarrollado. Lo notable es que golpea por igual a los extremos generacionales: ancianos que pierden movilidad y círculo social, y jóvenes hiperconectados digitalmente, pero solos en la práctica. Las soluciones que se proponen no son espectaculares —participar en actividades locales, hacer voluntariado—, pero apuntan a lo esencial: reconstruir el contacto humano regular que la vida moderna erosiona sin pedir permiso.

MISILES

¿Cuánto dura la lógica de “represalia por represalia” en Oriente Medio antes de que alguien deje de contar los muertos?

R. Poco, a juzgar por lo sucedido esta semana. Washington destruyó cinco petroleros iraníes en el golfo de Omán, alegando que servían a la Guardia Revolucionaria para mover armas. Teherán respondió con misiles balísticos contra una base estadunidense cerca de Al Azraq, en Jordania; las defensas jordanas interceptaron 18 de 20, y los dos restantes cayeron en zonas despobladas, sin víctimas. Suerte, no diseño. El patrón es conocido: golpe, contragolpe, comunicado de “moderación” de ambas partes, y una región que aprende a vivir con el margen de error de sus vecinos armados. Nadie llama a esto guerra todavía. La semántica, como siempre, llega tarde a la escena del incendio.

BALÓN

¿Desde cuándo el futbol americano necesita pasaporte para jugar su propio campeonato?

R. Desde que la NFL decidió que su mercado ya no cabe en Estados Unidos. Esta semana la liga ultima los preparativos para su histórico partido de la Semana 1 en Melbourne, Australia, entre San Francisco y Los Ángeles, mientras el mismo día arranca la temporada regular en casa con un choque estelar entre Seattle y New England. La estrategia es clara: exportar el espectáculo antes de que el mercado doméstico se sature. Para quienes trabajamos en gobernanza deportiva, el mensaje es aún más claro: el reconocimiento y el crecimiento ya no se negocian sólo en comités olímpicos, sino en calendarios de vuelos internacionales. La cancha, como el poder, ahora se mide en husos horarios.

LOS ABUELOS

¿Cuáles son algunos alimentos que mis abuelos no comieron cuando eran jóvenes?

R. La mayoría de los abuelos crecieron con una despensa sencilla, sin globalización ni industria alimentaria moderna. Por eso muchos productos que hoy parecen cotidianos eran inexistentes. Tus abuelos no conocieron el yogurt griego, que se popularizó apenas en los años 90. Tampoco las leches vegetales, creadas para mercados urbanos recientes. Las barritas energéticas surgieron con el boom del fitness en los años 80, y el sushi comercial llegó a Occidente mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Los snacks ultraprocesados, omnipresentes hoy, son hijos directos de la publicidad televisiva de los años 60 y 70. Incluso frutas híbridas como el pluot o el tangelo son inventos agrícolas recientes.

Estos alimentos no sólo cuentan una historia culinaria: revelan cómo cambió el mundo.