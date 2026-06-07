TECNOLOGÍA Y MUNDIAL

¿Qué cambios tecnológicos marcarán el Mundial?

R: Le comparto que el balón oficial incorpora un sensor interno que registra 500 datos por segundo. Mide el punto exacto de contacto, la velocidad, el giro y la trayectoria. Esta información permite determinar con precisión si hubo mano, desvío o toque previo en jugadas polémicas.

También se sincroniza con las cámaras de seguimiento para decisiones de fuera de lugar casi instantáneas. El objetivo es reducir tiempos de VAR y eliminar la subjetividad en jugadas milimétricas.

Otra innovación es la body cam del árbitro, que no influye en decisiones arbitrales. Su función es documental y pedagógica. Ofrece una perspectiva directa de interacciones con jugadores y entrenadores, útil para análisis posteriores y para transparentar el proceso arbitral. Parte del material podría usarse en transmisiones para explicar decisiones complejas.

MASCOTAS

¿Es buena idea dormir con nuestras mascotas?

R. Como alguien que lo considera un confort le comparto que los expertos tienen opiniones divididas sobre esta práctica tan común. Entre los beneficios destacan la reducción del estrés y la ansiedad: estudios señalan que el contacto físico con perros o gatos libera oxitocina, la hormona del vínculo afectivo, y reduce el cortisol, asociado al estrés. Acurrucarse con una mascota promueve la tranquilidad, alivia la tensión y mejora el estado de ánimo. Además, investigaciones recientes sugieren que dormir con mascotas puede ofrecer consuelo sin comprometer el sueño tanto como se creía.

Sin embargo, también hay riesgos. Los movimientos nocturnos, los ronquidos y los cambios de postura del animal pueden fragmentar el descanso, y la exposición a alérgenos se concentra en la ropa de cama. Quienes sufren alergias deben ser especialmente cautelosos.

La decisión es personal: si duermes bien con su mascota, adelante; si no, pruebe alejarla unos días. Al final, quien más roba cobijas no siempre tiene cuatro patas.

ÉXITOS

¿A qué se debe que algunas canciones se vuelven éxitos globales y otras, igual de buenas, pasan desapercibidas?

R. El éxito musical no es democracia, es biología, industria y suerte. El cerebro ama patrones simples y repetitivos, por eso los coros pegajosos funcionan como virus auditivos. Pero la ciencia no explica todo. Las plataformas deciden qué escuchamos antes de que podamos elegir. Sus algoritmos empujan ciertas canciones hasta convertirlas en inevitables. También influye el timing cultural. Una pieza puede ser brillante, pero si no coincide con el estado emocional de la época, muere en silencio.

La industria añade su propia alquimia: marketing, colaboraciones estratégicas o playlists infladas. Y luego está el azar, ese factor incómodo que ningún productor admite. Lo fascinante es que el éxito no siempre premia la calidad, sino la capacidad de una canción para convertirse en ritual colectivo.

No triunfa la mejor, triunfa la que captura el momento.