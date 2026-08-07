COLAPSO ECOLÓGICO MODERNO

¿Qué hay de cierto en que los centros de datos son un ejemplo del colapso ecológico moderno?

R: El problema es que consumen recursos naturales a una escala que pocos perciben. Un reporte de la ONU calcula que en 2025 los centros de datos usaron alrededor de 448 teravatios hora de electricidad, cifra comparable al consumo de países enteros. En agua, la situación preocupa aún más, ya que un solo complejo típico puede gastar hasta 3 millones de metros cúbicos al año, la mayoría evaporada sin regresar al ciclo natural. Muchos se construyen en zonas que ya sufren escasez hídrica. Cada búsqueda o consulta digital que hacemos tiene, entonces, un costo físico invisible. La nube parece etérea, pero su infraestructura es profundamente terrenal. Al final, resulta que hasta la inteligencia artificial tiene sed.

EL MÁS GRANDE

¿Cuál es la razón por la que se dice que el descubrimiento científico más grande fue el de la ignorancia?

R: Antes de la revolución científica, las civilizaciones creían que ya poseían todas las respuestas importantes guardadas en textos sagrados o en la sabiduría de los antiguos. El gran quiebre llegó cuando pensadores como Bacon y Descartes aceptaron algo incómodo: no sabíamos casi nada sobre cómo funciona el universo. Esa admisión de ignorancia, lejos de ser derrota, se volvió motor de progreso. Al reconocer los vacíos se abrió paso la observación, el experimento y la duda sistemática, herramientas que produjeron la medicina moderna, la física y la tecnología actual. Así nació el método científico. En resumen, la ciencia moderna no comenzó sabiendo más, sino atreviéndose a decir “no sé”. Resulta que confesar ignorancia fue el primer paso hacia la inteligencia.

SQUIRCLE

¿Cómo se traduce al español el squircle?

R. El término correcto en español es “circuadrado”. Una forma geométrica más descriptiva es “círculo cuadrado” o “cuadrados redondeados”. Ésta es la forma geométrica que se encuentra en los símbolos de los apps, las aplicaciones.

MÁS IMPRESIONANTE

¿Hay algo más impresionante que un pianista concertista que toca de memoria una pieza larga sin errores usando los diez dedos en las 88 teclas?

R: Es una hazaña extraordinaria que combina control motor y memoria profunda. Un concertista puede tocar hasta doce notas por segundo con cada mano haciendo algo distinto al mismo tiempo, mientras recorre el teclado completo sin mirar. Un programa de recital exige memorizar miles de compases, no sólo las notas, sino la lógica armónica que permite reconstruir un pasaje si la memoria falla. Lo curioso es que la perfección total casi no existe ni entre los grandes. Lo que distingue a un maestro no es la ausencia de errores, sino la capacidad de disimularlos sin romper el hilo musical.

Actividades como la taquigrafía judicial o la batería de jazz exigen una destreza similar. Al final, el verdadero talento no está en los dedos, sino en el cerebro que los dirige sin que se note el esfuerzo.