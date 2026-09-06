Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 6 de septiembre de 2026

ÉBOLA

Con el brote de Ébola en el Congo marcando esta semana su cifra más alta de muertes, ¿qué tan bajo control está la situación?

R. No mucho. Esta semana el brote de Ébola en la República Democrática del Congo registró su saldo semanal de muertes más alto desde que comenzó, señal de que las medidas de contención no están conteniendo gran cosa. Los brotes en el Congo siguen un patrón conocido casi de memoria: sistemas de salud frágiles, zonas rurales de difícil acceso para las brigadas médicas, y comunidades que desconfían de esas brigadas tras años de promesas incumplidas por el Estado y organismos internacionales. Ese patrón se repite ahora con precisión casi burocrática, como si la crisis siguiera un guion ya escrito de antemano. La comunidad internacional emitirá, puntualmente, sus comunicados de preocupación; los fondos prometidos llegarán, como siempre, después de que el brote alcance su pico, no antes.

VOTO

¿Por qué la Corte Suprema de EU le dio luz verde a Trump en materia de voto por correo?

En un fallo de seis a tres, la Corte Suprema permitió que el Departamento de Seguridad Nacional avance con la orden ejecutiva de Trump para compilar listas estado por estado de votantes como parte de su plan para restringir el voto por correo en todo el país. La votación reflejó, casi al pie de la letra, la composición ideológica del tribunal, sin sorpresas ni deserciones de última hora.

Los defensores hablan de “integridad electoral” y de blindar el sistema contra el fraude; los críticos hablan de supresión del voto disfrazada de trámite administrativo, dirigida sobre todo a comunidades que votan por correo con mayor frecuencia. Ambos bandos, como de costumbre, tienen razón sobre las intenciones del otro, y ninguno lo va a admitir en público antes de las próximas elecciones.

HUMO

¿Qué está causando la neblina que cubre ciudades enteras en Indonesia?

Incendios masivos en bosques y turberas de las regiones central y occidental de Indonesia generaron una neblina asfixiante que ya cubrió varias ciudades, reduciendo la visibilidad y disparando alertas de calidad del aire. Los incendios en turberas son particularmente tercos: arden bajo tierra, resisten la lluvia superficial y siguen humeando semanas después de que el fuego visible parece haber cedido. Indonesia enfrenta este ciclo casi cada temporada seca, alimentado en buena parte por la práctica ilegal de quemar tierras para despejarlas rumbo a plantaciones de palma aceitera. Las consecuencias respiratorias no se quedan dentro de sus fronteras: la neblina cruza el estrecho y llega hasta Malasia y Singapur, generando fricciones diplomáticas recurrentes entre los tres países. El fuego no respeta fronteras, sólo los comunicados diplomáticos fingen que sí.

Nota: a mí me tocó vivir este problema durante una visita a Malasia.