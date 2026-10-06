Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 6 de octubre de 2026

INICIALISMOS

¿Por qué el mundo del deporte y la política hablan en siglas?

R. Porque las siglas dan la ilusión de eficiencia mientras ocultan la sustancia. Un inicialismo —como COI, FIFA o ICE— se pronuncia letra por letra, a diferencia del acrónimo, que se lee como palabra, tipo “OTAN”. La diferencia técnica es menor; la función política, mayor: comprimir instituciones complejas, con historiales de decisiones cuestionables, en tres o cuatro letras que suenan neutrales, casi burocráticas. Nadie se indigna con “ICE” tan rápido como con “Servicio de Inmigración y Control de Aduanas” escrito completo. Las siglas anestesian. Por eso todo poder serio —deportivo, migratorio, financiero— prefiere presentarse abreviado: es más fácil que el público memorice un logotipo que entienda un mandato. Conocer la sigla no es entender la institución; a veces es exactamente lo contrario.

MALVINAS

¿Qué revela que una frase suelta de Trump reabra una disputa de 1982?

R. Que ciertas heridas coloniales nunca cierran, sólo esperan el tuit indicado. Trump insinuó revisar el respaldo histórico de Washington a Londres sobre las Malvinas, y en Buenos Aires Javier Milei celebró como si fuera una victoria diplomática propia, mientras un funcionario británico respondió, sin inmutarse, que las islas “seguirán siendo británicas”.

La escena es reveladora: un presidente que construyó su identidad en la autosuficiencia libertaria, aplaudiendo la posible intervención de una potencia extranjera para resolver un asunto de soberanía nacional. No es política exterior; es dependencia emocional con bandera. Argentina lleva 44 años esperando que alguien más grande le resuelva Malvinas. Trump, por ahora, sólo insinuó. Y con eso bastó para dominar un ciclo noticioso entero.

TAEKWONDO Y JUEGOS OLÍMPICOS

¿Qué significa realmente el “reconocimiento olímpico” de un deporte?

R. Menos gloria deportiva, más victoria burocrática. El 4 de septiembre se cumplen 32 años de que el COI aceptara al taekwondo en el programa de Sidney 2000, tras años de cabildeo federativo. La misma semana, Dakar 2026 convertirá a Senegal en el primer país africano en albergar unos Juegos Olímpicos —los de la Juventud—, otro hito que suena a inclusión genuina pero que también responde a cálculos de expansión de mercado y legitimación política del propio Comité.

El reconocimiento olímpico no certifica mérito deportivo: certifica que una federación logró, tras años de reuniones, convencer a un comité de sesenta y tantos miembros de que su disciplina merece un lugar en el escaparate más codiciado del planeta. A veces coincide con justicia histórica. A veces, sólo con buen lobby.