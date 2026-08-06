Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 6 de agosto de 2026

AGUA CON GAS

¿Se considera que el agua gaseosa es mala y daña los dientes?

R: Es cierto en parte. El agua con gas contiene ácido carbónico, que le da las burbujas, y ese ácido puede erosionar ligeramente el esmalte dental con el tiempo, sobre todo si se bebe todo el día. Sin embargo, el riesgo es mucho menor que el de refrescos azucarados o jugos, que combinan acidez con azúcar. Estudios comparativos muestran que el agua con gas natural, sin saborizantes cítricos añadidos, tiene un efecto erosivo similar al agua normal. El consejo práctico es simple: si le preocupan sus dientes, tome el agua con gas de una sola vez en lugar de sorberla todo el día, y evite las versiones con sabor a limón o lima. Su dentista se lo agradecerá, y su sonrisa también.

EL WIFI

¿Qué cosas comunes y corrientes pueden afectar el WiFi?

R. Su señal de WiFi tiene más enemigos que un protagonista de telenovela. Un acuario actúa como “muro líquido” antiinternet. Los espejos rebotan la señal como si fuera un rayo láser barato. El microondas compite en la misma frecuencia y las luces navideñas baratas generan interferencia digna de villancico desafinado. Otras que también afectan son pinturas metálicas que convierten tu sala en búnker, ropa con fibras metálicas que bloquean la señal como superhéroe accidental, plantas gigantes que absorben ondas y cables HDMI baratos que emiten interferencia como si quisieran protagonizar la falla.

AEROPUERTOS

Comprando boletos de avión me he dado cuenta de que en Estados Unidos hay aeropuertos donde volar sale más barato que en otros. ¿Pasa lo mismo en México y por qué?

R: Sí, y la diferencia puede ser considerable. En la zona de la Ciudad de México conviven tres aeropuertos con precios muy distintos. El AICM cobra la tarifa de uso más alta del país, unos 542 pesos en vuelos nacionales, mientras que el AIFA ronda los 267 pesos y Toluca apenas 170. Esa tarifa se traslada directamente al boleto, así que volar a Cancún desde el AICM puede superar los 1,200 pesos y desde el AIFA arrancar en 767. Cada aeropuerto fija su propia tarifa de uso según su saturación, infraestructura y demanda, y los aeropuertos nuevos, como el AIFA, compiten ofreciendo precios bajos para atraer aerolíneas y pasajeros.

FUNDACIONES

¿Cuáles son la fundaciones caritativas más influyentes en Mexico?

R. Las fundaciones que más contribuyen en México (por monto anual): • Fundación Carlos Slim — Es, por amplio margen, la organización filantrópica más grande del país. Entre 2020 y 2023 aportó más de 670 millones de dólares, según la OCDE. Trabaja en salud, educación, conectividad y cultura. • Fundación Gonzalo Río Arronte — Una de las mayores en volumen de donación privada. Enfocada en salud, adicciones y agua. Sus aportaciones anuales suelen superar los mil millones de pesos. • Fundación BBVA México — Principalmente en educación y becas. Su programa Chavos que Inspiran es uno de los más grandes del país. Aporta cientos de millones de pesos cada año. • Nacional Monte de Piedad — Aunque es una institución histórica, su brazo filantrópico distribuye apoyos significativos a organizaciones civiles, con montos que suelen colocarlo entre los mayores donantes institucionales. • Fundación Televisa — Activa en educación, cultura y atención a emergencias. Sus programas de becas y apoyo comunitario la mantienen entre las fundaciones de mayor impacto financiero. • Fundación FEMSA — Enfocada en agua, salud y desarrollo comunitario. Maneja proyectos de gran escala y alianzas internacionales. • Fundación Grupo México — Con fuerte presencia en infraestructura social, educación y salud. Sus montos anuales la colocan entre las más activas del país.