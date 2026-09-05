LAS MIMI/ALFONSO G

¿Qué pasó con la paleta Mimí, las galletas de higo y por qué ya nadie me cede el paso?

R. Las recuerdo con cariño, estas paletas Mimí que desaparecieron por una mezcla de costos y regulación. Era barata porque usaba fórmulas simples, pero los cambios en normas sanitarias y el encarecimiento del azúcar sacaron del mercado a muchos pequeños fabricantes. Algo parecido ocurrió con las galletas rellenas de higo: la marca sobrevivió, pero el producto dejó de ser rentable y quedó relegado a tiendas muy específicas. No es nostalgia, es economía pura. Sobre su experiencia al cruzar la calle, no es un fenómeno personal. En muchas ciudades el peatón perdió prioridad frente al apuro cotidiano. No es falta de respeto a la edad, sino una cultura urbana donde todos caminan distraídos, mirando el teléfono. La cortesía no murió, pero hoy necesita recordatorios constantes.

MAS O MENOS

¿Qué estados mexicanos dan más de lo que reciben?

R. La pregunta suena sencilla, pero México jamás publica el famoso “ranking de estados mantenidos”, quizá para evitar que medio país se ofenda y el otro medio presuma. Aun así, los datos de Hacienda permiten una lectura clara: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco aportan más de lo que reciben. No por altruismo, sino porque ahí se concentra el ISR, el IVA y la vida formal. En cambio, Chiapas, Guerrero y Oaxaca reciben más per cápita gracias a las fórmulas compensatorias. Es el federalismo tropical: unos ponen la mesa, otros se sientan y Hacienda hace como que todos están felices. La estadística existe, sólo que nadie quiere imprimirla en playeras.

GAZA

¿Qué me puede decir del anuncio de una nueva clínica médica israelí que se abrirá en Gaza el 1 de septiembre, ¿qué revela sobre el momento actual del conflicto?

R. Mientras una ONG israelí anuncia una clínica en Al-Mawasi, ataques israelíes mataron a al menos cuatro personas en campos de refugiados de Gaza central, incluidos dos menores, según hospitales locales. El ejército israelí sostiene que los objetivos eran depósitos de armas de Hamás escondidos en mezquitas. La yuxtaposición es incómoda: ayuda humanitaria anunciada en el mismo ciclo noticioso en que continúan los bombardeos. No es contradicción, es la lógica de un conflicto donde la destrucción y la asistencia corren en paralelo, cada una con su propio comunicado de prensa.

IA (OTRA)

Con la sombra de la próxima temporada de resultados de Nvidia, ¿qué está pasando realmente detrás del boom de infraestructura de IA?

R. Mientras Apple lanzó discretamente una nueva Mac mini pensada para IA local, Nvidia aceleró la producción de chips de inferencia especializados y fiscales taiwaneses acusaron a insiders de enviar servidores de IA ilegalmente a China. OpenAI, por su parte, desmanteló una operación de influencia rusa que operaba a través de ChatGPT. El relato oficial es “aceleración imparable”; la realidad incluye contrabando de chips, espionaje corporativo y propaganda estatal camuflada de chatbot. La IA no sólo está transformando la economía, está generando su propio mercado negro en tiempo récord.