EL ESPACIO

¿Por qué la grandes potencias científicas insisten tanto en seguir enviando cohetes al espacio y seguir explorando la Luna, que está tan vacía, con el peso moral de que hay muchísimos problemas en el mundo que se podrían aliviar con esos miles de millones que se queman en el aire?

R. La exploración espacial no compite con las necesidades terrestres; las complementa. Cada misión genera tecnologías que terminan mejorando la vida cotidiana: desde materiales más resistentes hasta sistemas de comunicación más eficientes. Además, estudiar otros planetas permite entender mejor el nuestro, especialmente en temas como clima, radiación y recursos naturales. La presencia humana en el espacio también funciona como un catalizador de cooperación internacional en tiempos de tensiones políticas. Y, en un sentido más profundo, impulsa la curiosidad científica que ha definido el progreso humano. Explorar Marte o la Luna no es un lujo futurista: es una inversión estratégica que amplía las capacidades de la humanidad y abre puertas a industrias que aún no imaginamos.

EL LITIO

¿Qué implica para México el interés global por el litio?

R. El litio se ha convertido en un recurso estratégico por su papel en baterías para autos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Para México, que posee yacimientos relevantes en Sonora, representa una oportunidad económica, pero también un desafío regulatorio y tecnológico. La clave está en desarrollar una cadena de valor completa: exploración, extracción, procesamiento y manufactura. Si el país se limita a exportar materia prima, el beneficio será limitado. En cambio, si impulsa innovación y alianzas industriales, podría posicionarse como actor clave en la transición energética. El litio no es sólo un mineral: es una puerta hacia industrias de alto valor que podrían transformar regiones enteras si se gestionan con visión de largo plazo.

BUEN JABÓN

¿Cuáles son las características que debe tener un buen jabón de pastilla?

R. Un buen jabón de manos limpia bien, cuida la piel y es tan agradable que da gusto usarlo.

Lo primero es entender que casi cualquier jabón funciona si se lava durante veinte segundos. Los antibacteriales no aportan ventaja en el uso diario; el jabón común es igual de eficaz.

Después, la fórmula. Conviene buscar surfactantes suaves, como el coco-glucósido, y humectantes como la glicerina. Los sulfatos fuertes, en alta concentración, resecan.

Fragancias y colorantes son los irritantes más comunes. Si tiene piel sensible, elija “sin fragancia”; “sin aroma” puede esconder perfumes enmascarantes.

Finalmente, un pH cercano al de la piel protege su barrera natural, y un dispensador con bomba resulta más higiénico. Los repuestos ahorran dinero y reducen la basura plástica. En resumen, lo simple suele ganar.