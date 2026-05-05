Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 5 de mayo de 2026

MICROPLÁSTICOS

¿Hay algún alimento que esté comprobado que ayuda a eliminar los famosos y no bienvenidos microplásticos?

R. La evidencia más sólida sobre alimentos capaces de ayudar a eliminar microplásticos proviene del kimchi. Ciertas bacterias lácticas presentes en su fermentación pueden unirse a nanoplásticos en el intestino y facilitar su excreción. Un estudio identificó a la cepa Leuconostoc mesenteroides CBA3656, capaz de mantener esta adhesión incluso en condiciones intestinales simuladas y de duplicar la eliminación en modelos animales.

A partir de ese mecanismo, se buscan alternativas con propiedades biológicas similares. Entre los fermentados, el yogur, el kéfir y el chucrut aportan Lactobacillus, Bifidobacterium y especies de Leuconostoc que, en laboratorio, muestran capacidad de unirse a toxinas y metales, lo que sugiere un potencial comparable.

También existen vegetales ricos en mucílagos o polisacáridos, como okra, fenogreco y tamarindo, cuyos geles pueden atrapar partículas. Finalmente, fibras gelificantes como psyllium, chía y linaza aceleran el tránsito intestinal y ayudan a reducir la retención de contaminantes.

Lo que esto significa en la práctica es que el kimchi actualmente tiene la evidencia más fuerte de la unión nanoplástica directa dentro del intestino, gracias a la estabilidad de su cepa bacteriana específica en condiciones intestinales. Otros alimentos muestran una promesa mecanicista, pero la investigación aún está surgiendo y se basa principalmente en modelos de laboratorio o de purificación de agua en lugar de estudios en humanos.

SIMPLE CURIOSIDAD

¿Sabe usted qué vinos le sirvieron al rey Carlos III durante su cena de honor en la reciente visita a la Casa Blanca?

R. Sí, pude averiguar que en el banquete de la Casa Blanca para el rey se sirvieron tres vinos: Hopkins Riesling Heritage 2024, Penner Ash Pinot Noir Willamette Valley 2022 y Newton Chardonnay Unfiltered 2022. El primero es un blanco fresco y aromático, ideal para apertura; el segundo es un tinto elegante y equilibrado; y el tercero es un chardonnay más rico y complejo. En cuanto a precios, el Hopkins Riesling ronda los 28 dólares, el Penner Ash Pinot Noir está aproximadamente entre 50 y 59 dólares, y el Newton Chardonnay se encuentra cerca de 53 a 69 dólares. En pesos mexicanos eso equivale de forma aproximada a 480 pesos, a entre 860 y 1,010 pesos, y a entre 910 y 1180 pesos, respectivamente.

ESTRICTO

¿Qué país ha implementado las medidas más radicales en contra del tabaco actualmente?

R. El país que ha adoptado las medidas más contundentes contra el cigarrillo es el Reino Unido, que acaba de aprobar una ley histórica: prohibir para siempre la venta de tabaco a cualquiera nacido después del 1 de enero de 2009. Es, según múltiples medios, una de las legislaciones antitabaco más estrictas del mundo.

La llamada Tobacco and Vapes Bill no sólo bloquea el acceso al tabaco para toda una generación; también endurece las reglas sobre vapeo, restringe sabores, empaques y publicidad, y amplía las zonas libres de humo y de vapeo, incluyendo parques, escuelas, hospitales y autos con menores. El objetivo declarado es crear la primera generación libre de humo y reducir una de las principales causas de muerte prevenible en el país.