Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 4 de septiembre de 2026

FAST

¿Por qué la Asociación Americana del Corazón amplió el conocido acrónimo FAST para reconocer un accidente cerebrovascular?

R: Durante años bastaba con FAST: cara caída, debilidad en el brazo, dificultad para hablar y tiempo para actuar. Pero la evidencia reciente sugiere sumar dos letras más. La B de balance, porque perder el equilibrio o caer hacia un lado puede ser señal de un ataque isquémico transitorio, aunque también lo confunden con baja azúcar o problemas del oído. Y la E de ojos, ya que algunos pacientes pierden visión de un lado, ven una sombra gris o incluso visión doble, y por error acuden primero al oftalmólogo en vez de a urgencias. La doctora Camargo Faye explica que estos síntomas surgen porque ciertas zonas del cerebro se quedan sin flujo sanguíneo. La recomendación sigue siendo la misma de siempre: ante cualquier duda, corra al hospital, no al espejo.

ÍNDICE DE LA PAZ

Don Alfredo, ¿qué revelan las cifras más recientes del Mexico Peace Index sobre la situación del país?

R: El Mexico Peace Index muestra un panorama mixto, aunque con señales de avance. De las 32 entidades, 22 mejoraron su nivel de paz y 10 retrocedieron. Yucatán continúa como el estado más pacífico por noveno año, mientras Colima sigue registrando la mayor tasa de homicidios. Zacatecas destaca por ser la entidad con mayor mejora por tercer año consecutivo. El informe señala que la violencia familiar ya es el delito violento más común y que las incautaciones de droga en la frontera disminuyen, mientras crecen los mercados internos. La población carcelaria supera las 256,000 personas y desde 2010 se reportan más de 113,000 desaparecidos. Aun así, el impacto económico de la violencia cayó 11.4%, la mayor reducción anual registrada.

CEBRAS

¿Por qué las cebras tienen rayas?

R: Durante décadas se propusieron teorías como camuflaje, control de temperatura o confusión visual ante depredadores, pero la explicación con más respaldo científico hoy es otra: las rayas ahuyentan moscas y tábanos. Estudios con cebras y caballos vestidos con mantas rayadas muestran que estos insectos aterrizan mucho menos sobre superficies con ese patrón, posiblemente porque el contraste altera su percepción de polarización de la luz al acercarse a aterrizar. Esto importa porque esas moscas transmiten enfermedades graves para los equinos africanos. También se ha observado que el patrón ayuda a regular la temperatura corporal mediante pequeñas corrientes de aire entre franjas claras y oscuras. Así que la próxima vez que alguien diga que la cebra usa pijama todos los días, ahora ya sabe que es por salud, no por moda.

ÚNICOS

¿Son las cebras los únicos animales con este tipo de rayas?

R: No. Aunque las cebras son el ejemplo más famoso, otros animales lucen patrones similares por razones parecidas. El okapi, pariente de la jirafa, tiene rayas en las patas traseras que funcionan como camuflaje entre la vegetación. Algunos antílopes y felinos, como el tigre, también usan rayas para camuflarse o comunicarse visualmente entre miembros del grupo. Incluso ciertos insectos y peces exhiben franjas para confundir depredadores o repeler parásitos, aplicando el mismo principio óptico que beneficia a las cebras contra las moscas. Lo que hace única a la cebra es la combinación de función antiparasitaria comprobada con un patrón tan llamativo. En resumen, la naturaleza repite buenas ideas, aunque sólo la cebra decidió llevarlas con tanto estilo.