Sin maquillaje/ arlamont@msn.com / 4 de mayo de 2026

EL MUNDIAL

Don Alfredo, he leído muchos artículos acerca de los problemas para viajar a Estados Unidos a ver algunos partidos, ¿qué me puede decir acerca de esto?

R. Con gusto le comparto lo que debe hacer para entrar a EU sin sorpresas y disfrutar como buen aficionado, con lo que llamo “las tres listas de verificación del aficionado mexicano”.

Cómo preparar documentos, visa/ESTA, teléfono y actitud para cruzar sin dramas

Para el aficionado mexicano, el Mundial 2026 no empieza en el estadio: empieza en el consulado, en la computadora donde se llena el ESTA y en la fila de migración. Entrar a Estados Unidos no es difícil, pero sí exige orden, coherencia y un poco de estrategia. Esta guía práctica resume los pasos esenciales para llegar sin contratiempos y concentrarse en lo que importa: el futbol.

1. Antes de solicitar visa o ESTA

Revisa tu pasaporte

Asegúrate de que tenga al menos seis meses de vigencia después de tu viaje. Si vence pronto, renueva ya: las citas no siempre son rápidas.

Junta tus pruebas de arraigo

Carta de trabajo o constancia de estudios, estados de cuenta, comprobantes de domicilio. Todo lo que muestre que tienes vida estable en México y que, por supuesto, piensas regresar.

Prepara tu historia de viaje

Reservación de hotel, boleto redondo, fechas de partidos. Todo debe ser coherente. Un itinerario claro reduce preguntas y acelera entrevistas.

Verifica que tus datos coincidan

Lo que pongas en el formulario debe coincidir con tu vida real: empleo, dirección, viajes previos. Las contradicciones generan más sospechas que cualquier acento.

2. Preparación digital y personal

Asegura tu teléfono

Contraseña fuerte, respaldo en la nube y biometría desactivada antes de llegar a la frontera. No es paranoia: es sentido práctico.

Crea un paquete de documentos en dos formatos:

Digital (escaneados en tu correo y teléfono) y físico (un fólder con copias de pasaporte, visa, boletos, seguro y reservaciones). Si pierdes el celular no pierdes el viaje.

Muy importante: contrata o confirma tu seguro médico

La atención médica en EU es costosa. Verifica cobertura internacional y guarda los números de emergencia en papel, en el celular y en la nube.

3. En la frontera y el aeropuerto

Vístete y actúa con normalidad

Nada político, nada provocador. Jersey está bien; mensajes agresivos, no.

Ten tu respuesta lista

Una frase corta y clara: “Vengo al Mundial, tengo boletos, regreso el día X”.

Si revisan tu teléfono

Coopera sin exagerar. Muestra sólo lo que te pidan. Anota hora, nombre del agente y qué revisaron.

Si vas en grupo y alguien tiene estatus delicado

Consultar a un abogado antes de viajar puede evitar tragedias. Un partido no vale arriesgar una vida entera en EU.

Considera que entrar a EU no es un misterio: es una coreografía. Pasaporte, coherencia, documentos, calma. Si sigues estos pasos llegarás listo para gritar “¡Sí se puede!” sin dramas en la frontera.