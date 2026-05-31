Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 31 de mayo de 2026

ALERGIAS

¿Es mi impresión o ahora la gente sufre más alergias, sobre todo en ciudades como la CDMX?

R. No es tu impresión: es real. La CDMX combina tres factores explosivos: contaminación, cambios bruscos de temperatura y altos niveles de polen atrapados en un valle sin ventilación.

A eso súmale estrés, vida en interiores y sistemas inmunológicos más reactivos. Resultado: adultos que nunca habían tenido alergias ahora estornudan como si vivieran en un campo de flores.

No hay más naturaleza; hay más cuerpos irritados.

LOS GENIOS

¿A qué animal se le considera como el genio del reino animal?

R. Este título se le concede a los cuervos porque combinan memoria, estrategia y una creatividad sorprendente. Pueden usar herramientas, resolver rompecabezas complejos y recordar rostros humanos durante años.

Los estudios muestran que anticipan el futuro, cooperan entre ellos y hasta esconden comida en distintos lugares para despistar a posibles ladrones.

Un cuervo no sólo observa, evalúa; y si lo tratas mal, no lo olvida.

STREAMING

¿Cuáles son las series que dominan el streaming global?

R. Las plataformas cambian, pero el patrón es claro: dominan las series que combinan ritmo rápido, emociones intensas y mundos reconocibles.

Los K-dramas siguen arrasando por su mezcla de melodrama clásico y producción impecable. Las series de crimen real y thrillers psicológicos mantienen audiencias cautivas porque ofrecen tensión sin compromiso emocional. Y las comedias ligeras —las que se ven mientras uno cena— viven un renacimiento porque el público quiere historias que no cansen.

Gana lo que engancha rápido, no exige demasiado y se puede comentar en redes, y en este tema las que van adelante son las producciones coreanas (no del norte, ¡eh!).

LA MEJOR

Con tanto turismo que hay ahora, ¿cuál es la mejor época para viajar?

R. La mejor época ya no es “temporada baja”, sino cuando los demás no pueden viajar. El turismo masivo volvió cualquier puente, verano o festivo en una estampida global.

Hoy, los destinos más disfrutables son los que visitas entre temporadas: finales de abril, principios de junio, finales de septiembre y casi todo noviembre.

El clima es razonable, los precios respiran y las ciudades recuperan su ritmo normal. Además, las aerolíneas premian la flexibilidad con tarifas más decentes.

Viajar bien es viajar cuando nadie más puede. Le comparto que de unos años para acá “aquí a mi derecha y yo hemos cambiando la temporada en que viajamos. Europa, ahora lo hacemos por fines de septiembre, octubre y principios de noviembre.