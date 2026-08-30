Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 30 de agosto de 2026

TURISTAS

¿De dónde vienen los turistas más groseros cuando viajan al extranjero?

R: Según una encuesta de Expedia a 4,500 hoteleros en el mundo, los franceses ocupan el primer lugar como los turistas más groseros al viajar fuera de su país. Se les describe como poco dispuestos a hablar otros idiomas, exigentes y malos para dejar propina. Los británicos les siguen de cerca, considerados los peores turistas dentro de Europa por su comportamiento escandaloso, sobre todo relacionado con el alcohol. Rusos y chinos también aparecen frecuentemente señalados, los primeros por fiestas ruidosas y los segundos por ignorar filas y reglas locales. Curiosamente, los propios estadunidenses se han votado a sí mismos como los peores turistas del planeta en más de una encuesta.

JET LAG

Me puede dar una buena estrategia para combatir el jet lag sin obsesionarse?

R. (¿Sin obsesionarme?) El jet lag es menos un enemigo y más un invitado molesto que se va solo. El cuerpo se reajusta por sí mismo: una hora al día si viajas al este, hora y media si vas al oeste. En una semana ya estarás sincronizado, sin más secuelas que las fotos y los recibos del viaje.

Claro, puede ayudarte con luz natural, cenas ligeras y evitar las pantallas a deshoras, pero no convierta el desfase en tragedia.

LA LADY

¿Qué hace a una lady?

R. La palabra se ha desgastado en México. Antes evocaba compostura y presencia; hoy suele señalar a la protagonista de un berrinche viral. Sin embargo, la idea original tenía más sustancia. Una lady auténtica domina el arte de la contención. No necesita gritar para hacerse respetar ni presume privilegios como si fueran derechos. Sabe elegir sus batallas y entiende que la autoridad más sólida es la que no se anuncia.

La versión digital es su opuesto. Es estridencia, exigencia y espectáculo. Pero ese contraste ayuda a recordar que la verdadera elegancia no busca cámaras. Una lady contemporánea es una mujer que sostiene la calma cuando todo se complica y que convierte la dignidad en un acto cotidiano de resistencia.

LOS DETERMINANTES

¿Es cierto que materia prima, energía y conocimiento han sido los factores más determinantes del desarrollo económico mundial, en ese orden?

R: La secuencia tiene lógica histórica. Durante siglos las civilizaciones prosperaron según el acceso a tierra fértil, metales y recursos naturales. Con la revolución industrial la energía tomó el mando, primero el carbón y después el petróleo, permitiendo producir a escalas antes impensables. En las últimas décadas el conocimiento se volvió el motor principal, la innovación, la tecnología y el capital humano explican hoy más riqueza que cualquier yacimiento. Sin embargo, muchos economistas discuten el orden estricto, pues las tres fuerzas suelen entrelazarse y potenciarse entre sí. Países con materia prima abundante mal aprovechada se han quedado atrás, mientras otros sin recursos naturales prosperaron gracias al conocimiento. Al final, tener los ingredientes no garantiza al platillo, hace falta también quien sepa cocinar.