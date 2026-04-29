Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 29 de abril de 2026

SE ENFRÍAN

Don Alfredo, ¿ha notado usted que algunas amistades se enfrían sin que haya un conflicto, por qué?

R. Porque en general la amistad no muere de golpe; se desgasta por fricción suave. Cambian rutinas, ciudades, prioridades, horarios. No hay pelea, sólo distancia acumulada. Y en la adultez, la logística pesa más que el cariño.

También influye la energía emocional: mantener una amistad requiere presencia, no sólo afecto. Cuando la vida aprieta, lo primero que se recorta es el tiempo social.

La ironía: nadie lo decide, pero todos lo sienten. Y a veces, un mensaje honesto revive lo que parecía perdido.

DURÁN MÁS

¿Por qué los escándalos de celebridades mexicanas duran más que sus proyectos?

R. Porque en México el chisme tiene más vida útil que la obra. Un escándalo —una ruptura, un pleito en redes, una declaración imprudente— genera más atención que un estreno o un disco. Y los ejemplos recientes lo prueban.

En enero de 2024, la separación de Tania Rincón y su esposo ocupó titulares y programas de espectáculos durante semanas, mientras los proyectos televisivos de la conductora recibieron mucha menos cobertura. En abril de 2023, la discusión pública entre Yeri Mua y su equipo de trabajo dominó redes sociales por días, eclipsando cualquier lanzamiento musical. Y en noviembre de 2022, el conflicto entre Ninel Conde y su expareja volvió a ser tendencia, aun cuando no había novedades profesionales de por medio.

La lógica es simple: el drama es inmediato, emocional y fácil de compartir. El trabajo requiere contexto, paciencia y atención. La ironía: muchos artistas invierten años en un proyecto… y el país sólo habla del minuto viral.

Además, el público mexicano tiene memoria selectiva: olvida fechas de conciertos, pero recuerda chismes con precisión quirúrgica. Y las celebridades, conscientes, alimentan el ciclo con indirectas, lives y “aclaraciones”.

La ironía: muchos artistas trabajan años por un proyecto… y el país solo habla del minuto viral.

PLAN B

¿Hay un plan alternativo de la FIFA para los partidos del Mundial en la CDMX contra bloqueos, atentados o terrorismo? ¿Sabe qué hacer el gobierno local ante esto?

R. Sí hay un esquema de seguridad y respuesta, pero no se ha descrito públicamente un “plan B” específico de la FIFA para mover partidos fuera de la CDMX por bloqueos o amenazas. Lo que sí se ha hecho público es el Plan Kukulcán, con casi 100 mil agentes de seguridad, videovigilancia y coordinación federal-local para proteger sedes, traslados y zonas de hospedaje.

Lo que se sabe es que México presentó a la FIFA un concepto integral de seguridad para el Mundial 2026, y en CDMX se están preparando operativos especiales para trayectos, estadio y áreas mundialistas.

La capital también activó protocolos de protección civil y un subcomité específico para el torneo, con planes de emergencia ya existentes para sismos y otras contingencias.

En la práctica, si hubiera bloqueos o una amenaza grave, el gobierno local y federal tendrían que aplicar protocolos de contención, desvío de rutas, protección de sedes y, si fuera necesario, ajuste operativo de accesos y movilidad; eso está dentro del enfoque de seguridad y protección civil ya anunciado.

Pero con la información pública disponible, no hay confirmación de un mecanismo alterno anunciado por la FIFA para reubicar partidos de la CDMX ante terrorismo o atentados.