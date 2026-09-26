Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 26 de septiembre de 2026

EL MÁS SEGURO

¿Cuál es el asiento más seguro en un avión?

R. Diversos estudios y análisis de accidentes aéreos han intentado responder cuál es el asiento más seguro en un avión. Aunque las aerolíneas y autoridades insisten en que todos los asientos cumplen los mismos estándares de seguridad y que la probabilidad de estar en un accidente es extremadamente baja, los datos muestran ciertos patrones estadísticos.

Los asientos centrales en la parte trasera del avión suelen tener las tasas de mortalidad más bajas. Por ejemplo, un análisis de la FAA citado por la revista Time encontró que los pasajeros en estos asientos tenían una tasa de mortalidad de 28%, mientras que en la parte delantera era de 44 por ciento. Otros estudios han reportado tasas de supervivencia de hasta 69% en la zona trasera, frente a49% en la delantera. La explicación principal es que, en muchos accidentes, la parte trasera tiende a mantenerse más intacta, especialmente en colisiones frontales.

Sin embargo, la ubicación cerca de una salida de emergencia también es clave: los pasajeros a menos de cinco filas de una salida tienen mayores posibilidades de sobrevivir, ya que la rapidez para evacuar es fundamental en situaciones críticas. Por otro lado, los asientos del pasillo central de la cabina presentan la tasa de mortalidad más alta, con 44 por ciento.

FRUTAS O FLORES

¿Hay frutas que en realidad sean flores, y también verduras que en realidad son flores?

R. Tantos años de comer flores sin darnos cuenta, pero aquí está una lista para aclarar este punto. Botánicamente, todas las frutas se desarrollan a partir de la flor de una planta, específicamente del ovario después de la polinización. Algunos ejemplos son:

- Tomates

- Sandías

- Limones

- Aguacates

- Plátanos

- Maracuyá

- Carambola

- Pitahaya

Estas frutas comienzan como flores y, después de la polinización, el ovario madura y se convierte en la fruta que consumimos.

Algunas verduras son en realidad la flor comestible o los capullos florales de la planta. Ejemplos comunes incluyen:

- Coliflor (la parte blanca es un conjunto de capullos florales inmaduros)

- Brócoli (las cabezas verdes son capullos florales)

- Alcachofa (la parte comestible es el capullo floral antes de que florezca)

- Flor de plátano (usada en la cocina asiática)

- Flores de calabacín (incluyendo flores de calabaza)

- Alcaparras (capullos florales en conserva)

- Flores de cebollín

- Flores de lirio de día

- Flores de capuchina

Éstas se cosechan y consumen antes de que las flores se abran completamente y se usan en diversas preparaciones culinarias en todo el mundo.