Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 26 de agosto de 2026

JÓVENES O 3A

¿Qué hay más en México, niños, jóvenes o 3a edad?

Aún hay muchos más jóvenes que personas mayores en México. Los menores de 25 años representan cerca de 41% de la población, mientras que los mayores de 65 años apenas llegan a 8.5%. La edad mediana ronda los 30 años. Sin embargo, la tendencia envejece rápido: el grupo de 65+ pasó de 5.5% en 2004 a 8.25% en 2024.

En contraste, Europa ya vive una realidad distinta. Italia y Alemania tienen más de 23% de población mayor de 65 años, superando a los niños. Japón lidera el envejecimiento mundial, con casi 30% de personas mayores, muy por encima de sus jóvenes.

En resumen: México sigue siendo joven, pero avanza hacia el mismo destino demográfico que Europa y Asia ya enfrentan.

ERRORES

¿Cuáles son los errores gramaticales que con mayor frecuencia se cometen?

R. Uno común es la cacofonía: repeticiones sonoras que afean la frase. “Parece que se aparece” puede suavizarse como “Parece que surge”. Otro es el dequeísmo, añadir de donde no corresponde: “Creo de que vendrá”. La forma correcta es “Creo que vendrá”. También aparece el queísmo, eliminar de cuando sí se requiere: “Me di cuenta que…”, en lugar de “Me di cuenta de que…”.

Finalmente, está la ambigüedad referencial, cuando un pronombre no deja claro a quién alude: “Hablé con Ana de Marta y no le gustó”. ¿A quién no le gustó? Precise: “Hablé con Ana sobre Marta y a Ana no le gustó”.

EL ANTICRISTO

¿Qué es el Anticristo, será el Diablo?

R. El Anticristo no es el Diablo, aunque en la tradición cristiana ambos aparecen del mismo lado del guion apocalíptico. El término aparece en las cartas de Juan en el Nuevo Testamento, donde designa a quien niega que Jesús es el Cristo, y con el tiempo la imaginería popular lo convirtió en una figura política o religiosa que engañará a las naciones antes del fin de los tiempos, muchas veces descrita como un ser humano poseído o inspirado por fuerzas satánicas, no como Satanás mismo. El Apocalipsis habla de una bestia con ese papel, y siglos de literatura, cine y teorías conspirativas le han puesto rostro a casi cualquier líder impopular de su época. Así que no, no es el Diablo disfrazado: es más bien su mejor vendedor, el que le hace el trabajo de relaciones públicas en la Tierra.

AMBIGUO

¿Me puede explicar y dar ejemplo de qué es el modificador ambiguo?, recientemente leí esta frase, y ¿cómo se usa?

R. El modificador ambiguo es un complemento inicial que parece referirse al sujeto equivocado. Suele ocurrir cuando la frase abre con un participio o una acción sin aclarar quién la realiza. Ejemplo clásico: “Al entrar al cuarto, el silencio me sorprendió”. El silencio no entra; el hablante sí.

Para corregirlo, coloque el sujeto lógico inmediatamente después del modificador: “Al entrar al cuarto, me sorprendió el silencio”. Esta simple reordenación elimina la ambigüedad y mantiene la fluidez. En textos formales, conviene revisar cada frase que inicia con gerundio o participio, pues son los puntos donde más aparece este error.